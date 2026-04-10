Manolo González: "Ganar en el Camp Nou iría al número 1 de mi ranking de grandes días en el Espanyol"

El RCD Espanyol afronta este sábado un derbi que puede resultar clave para el devenir del equipo en lo que queda de temporada. Los de Manolo González visitan el siempre complicado Camp Nou. De hecho, el cuadro perico no gana allí desde el año 2009, pero el optimismo vuelve a reinar en Cornellà-El Prat de cara a sacar un resultado positivo teniendo en cuenta los diversos factores que afectan al encuentro.

En ese sentido, el técnico blanquiazul aseguró que él "sí" que le da "importancia al partido", que siente "la máxima motivación" para enfrentarse al Barça y que no ha preparado el encuentro en función de las posibles rotaciones y de una hipotética suplencia de jugadores como Lamine Yamal.

En la rueda de prensa en el RCDE Stadium previa al derbi, Manolo desveló que toda la plantilla está disponible (a excepción de Javi Puado y del sancionado Riedel) y valoró que, para él, "ganar en el Camp Nou iría al número 1 del ranking de grandes días en el Espanyol".

El Barça pensando en Champions: "Yo puedo hablar por nosotros, yo sí que le doy importancia al partido. Porque es un derbi, es el eterno rival y queremos ganar allí después de mucho tiempo. Yo tengo que centrarme en lo nuestro, y lo que piensen ellos no me preocupa demasiado, la verdad".

Situación del rival: "Ellos, cuando empiece el partido, irán a muerte como han hecho siempre contra el Espanyol. No especularán, irán a ganar y a intentar hacer daño si pueden".

Última victoria en el Camp Nou: "Sabemos que somos capaces de competir y ganar a cualquier rival, lo he demostrado en el año y medio que llevo con el equipo en Primera. Hemos ganado al Madrid, al Atlético, hemos remontado en San Mamés. Si hacemos las cosas bien, esa es la clave del partido, somos capaces de ganar a cualquier rival. Le vamos a competir bien al Barça seguro".

Charles Pickel: "Es un jugador más de la plantilla, irá convocado y si hay que utilizarlo, lo utilizaremos. No hay más. Estuvo obligado por su país a quedarse en el Congo y luego tenemos un régimen interno que no es cuestión de nadie más ni para hacerlo público".

Árbitro Hernández Hernández: "Confiar en que lo haga bien, no podemos hacer otra cosa. No podemos ponernos una tirita antes de que pase nada. Confiar en que haga un buen arbitraje, él también se jugará cosas. Y que el partido lo gane o pierda el que lo merezca".

Cómo hacer daño al Barça: "Hay muchas cosas que no diré por el plan de partido. Pero hemos trabajado cosas direccionadas a cómo atacan ellos o cómo defienden. E intentar que salga en el partido, porque en el entrenamiento todos somos Zidane, Maradona... pero luego en el partido es más complicado".

Mantener base de jugadores fijos en el once: "Por los automatismos no, la gente ya domina ciertas cosas del juego. Hay que intentar no tocar demasiadas cosas. A veces las lesiones o los momentos de los jugadores te impiden hacerlo, pero hay que intentar tener orden y eso nos ayudará a final de temporada".

Motivación del entrenador en un derbi: "La máxima motivación. La que he tenido cuando he jugado contra el Barça, cuando era más pequeño, cuando he sido entrenador de juveniles y siempre. Siempre he tenido la máxima motivación para enfrentarme al Barça, porque así lo siento. Ojalá yo pudiera jugar mañana, ya me gustaría. La máxima motivación de todos los partidos, pero aún mucho más".

Gran oportunidad para el Espanyol: "Es que no creo que sea así, ellos van a competir al máximo nivel. Es un partido diferente para ellos también, es el derbi de la ciudad, jugadores del Barça que no están se acuerdan de decir que esa rivalidad existe siempre. No creo que salgan pensando en el partido del martes. Los que salgan de inicio van a ir al máximo nivel, el partido es difícil".

Baja de Clemens Riedel: "Están Fernando Calero y Miguel Rubio, que cuando han jugado han estado a buen nivel. Es una baja que ojalá no estuviera, venía jugando a un buen nivel, pero tenemos jugadores de garantías para suplirle".

Posible suplencia de Lamine Yamal, ¿alivio?: "No, preparamos el partido con las condiciones buenas y malas, como con todos los rivales. No es un día más especial en ese aspecto. Lo preparamos igual y muy centrados en lo que tenemos que hacer nosotros bien para ganar".

Arbitrajes de los derbis y del Barça: "A mí, al final, los arbitrajes del Barça no me preocupan. Me preocupan los nuestros. Entiendo que arbitrar es difícil, pero tienen herramientas suficientes para hacerlo mejor cada vez. Esperar que sea un partido que se decida por motivos futbolísticos simplemente".

Dónde estaría ganar en el Camp Nou en el ránking de grandes días: "Número 1. Sin duda. Sin duda vaya. Lo tengo clarísimo. Si mañana el equipo gana allí, por lo que significa, que sería volver a ganar en el campo del eterno rival y luego por lograr la salvación virtual. Sería una alegría doble para todos los pericos".

Planteamiento del Espanyol: "Hay cosas muy diferentes a nivel defensivo con respecto al Betis. Hay otras que son iguales, que dejan jugadores descolgados cuando ataques porque tienen más potencial que tú. El Barça ataca mucho más la espalda del rival, en uno contra uno son potentes...".

Palabras de Carlos Romero: "La típica frase de 'acostumbrarse a ganar' es algo que hemos intentado implantar aquí. No conformarnos. A veces ganas y otras no es tan fácil como decirlo. Queremos que el jugador tenga mentalidad, que lo lleve dentro y que se lo crea".

Derbi de la primera vuelta: "Tuvimos opciones para ganarlo y al final no fue así. Si ganamos el otro día en Sevilla, también era un buen punto de inflexión".

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Refuerzo mental si ganas en el Camp Nou: "Te ayudaría porque te da el primer objetivo, que da la mayor tranquilidad d etodas. Cuando estamos salvados es cuando respiramos la mayoría de equipo de Primera División. También te permite dar un salto en la clasificación".