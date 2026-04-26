Manolo González: "No es una final, pero sí un partido muy, muy importante"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, dijo este domingo que el encuentro contra el Levante "no es una final" en el sentido estricto, "pero sí un partido muy, muy importante" que, en caso de victoria, daría "mucha tranquilidad, estabilidad y un salto en clasificación importante" a su equipo.

Preguntado por su estado de ánimo, el preparador, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, no escondió su malestar, pero insistió en su confianza en el grupo: "No estoy contento como en la primera vuelta, está clarísimo, pero estoy fuerte y convencido de que el equipo conseguirá el objetivo (la permanencia)".

Manolo González no se mostró preocupado por su continuidad. "Lo he dicho desde el primer día que llegué, lo que menos me preocupa soy yo, lo único que me preocupa es que el equipo gane. No es un tema relevante, el club está por encima mío y de todos los demás", comentó.

En el plano colectivo, González explicó que es "normal" que el equipo acabe "tocado" tras la derrota contra el Rayo (1-0) en la anterior jornada : "Tienes un penalti, una ocasión bajo palos y sin portero muy clara para ganar y lo acabas perdiendo en el 88 con una situación evitable. El final es cruel y no era para eso".

De todas formas, destacó que el bloque está "con muchas ganas" de que llegue el partido frente al Levante. "Quiere la victoria y poder tener esa calma que nos hace falta. Estoy convencido de que la afición va a estar mañana. Siempre está, en el vestuario estamos convencidos", reflexionó.

González subrayó que contra el Levante es importante "tener personalidad" y "entender el encuentro". El aspecto mental es esencial, pese a que el entrenador recordado que en el fútbol "va todo unido". Además, señaló que no vio caras de "miedo" tras perder contra el Rayo, sino de "enfado, frustración y rabia".

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Manolo González reconoció que la debacle en la segunda vuelta del equipo (que no ha ganado en 2026, 5 puntos de 45) "no la puede prever nadie". "Es una situación anómala, inaudita y rara. Generalmente hemos competido todos los partidos y, honestamente, hemos merecido tener diez puntos más", añadió.