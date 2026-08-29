Manolo González: “Me fastidia como hemos encajado los dos goles”

Manolo González, entrenador del Espanyol, lamentó la forma en la que sufrió su segunda derrota de la temporada, en el estadio de Anoeta contra la Real Sociedad.

El técnico perico se mostró contrariado por haber encajado los dos goles al contraataque, sobre todo después de haber conseguido el empate."Lo que más me fastidia es que los dos goles hayan sido en contraataque. Si quieres tener el balón, cuando lo pierdes tienes que estar bien colocado, y hoy hemos encajado por dos errores de posición".

Asimismo, ha justificado la sustitución al descanso de Urko González de Zarate, quien "no estaba bien ni en duelos ni con balón". También ha declarado que su sustitución ha sido muy clara por su pronta amonestación.

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Por último, Manolo González ha criticado el escaso tiempo efectivo en el añadido de la segunda parte: "De los cuatro minutos añadidos solo se han jugado dos por la confusión en sus cambios. El árbitro estuvo bien, pero si se añade cuatro y se juega uno, hay que alargar hasta el minuto siete", ha reclamado.