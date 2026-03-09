Manolo González, tras el Espanyol - Oviedo: "No sabemos que criterio hay. Es muy complicado pitar, pero tenemos muchas herramientas para arreglar los errores"

El Espanyol no pudo pasar del empate ante el Oviedo y sigue sin ganar en este 2026. Los pericos lograron igualar el inicial tanto de Alberto Reina, pero no consiguieron completar la remontada para sumar los tres puntos.

Tras el partido, Manolo González se mostró orgullo del partido realizado por los suyos, aunque lamentó la falta de puntería. "El fútbol tiene errores. Solo nos han llegado en el gol y en dos acciones en la segunda parte. El quipo ha hecho todo por ganar y estoy muy orgulloso del equipo. Lo hemos hecho todo para ganar, pero no hemos podido", reflexionó.

"Teníamos que intentar generar juego, creo que hemos llegado bien a tres cuartos de campo, pero no hemos sido capaces de matar el partido. Si perdonas tanto se complica mucho el partido", agregó.

Uno de los jugadores destacados del encuentro fue Ramón Terrats, que fue sustituido en la segunda parte por cansancio. "No lo hubiera hecho, pero estaba cansado y ha pedido el cambio. Pero no lo hubiera hecho porque ha completado un partido muy bueno".

Pese al empate final, Manolo González indicó que el "equipo está bien a nivel mental y futbolístico". "Hemos vuelto y hemos merecido ganar. Nos hemos quitado la mierda de la cabeza y hemos empezado a ver al equipo que queremos", apuntó. Preguntado por las expectativas de una victoria sencilla contra el colista, el técnico gallego señaló que "ganar fácil yo no lo recuerdo nunca en Primera División".

Cuestionado por la acción sobre Omar El Hilali, donde ni el árbitro ni el VAR vieron penalti, Manolo González apuntó que "es mejor que no opine", aunque finalmente cargó contra el criterio de los colegiados: "Quizás la caída es exagerada, pero hay contacto. No sabemos que criterio hay. Entiendo que es muy complicado pitar, pero tenemos muchas herramientas para que los errores se puedan arreglar".