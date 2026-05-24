Manolo González: "¿El Espanyol un gigante dormido? Pues a ver si lo despertamos de una puta vez"

Punto final a una temporada algo difícil de definir. El RCD Espanyol celebró la permanencia frente a la Real Sociedad en busca de una carambola europea que no se dio pero que tampoco eclipsó lo logrado en Pamplona, con protagonismo para Manolo González.

El técnico gallego, que celebró el fin de temporada junto a la grada de animación, habló en rueda de prensa sobre su futuro e insistió una y otra vez en que el club, en general, debe dar pasos adelante porque el margen de mejora es muy grande.

Antes, eso sí, Manolo apareció junto a todo su staff para darles las gracias a todos y cada uno de ellos por ser parte de la salvación y destacar las pocas lesiones sufridas más allá de la de Javi Puado.

Preguntado por su celebración, Manolo aseguró que los cánticos de la gente a su favor "no son un tema de refuerzo hacia mí, es de agradecimiento mío para la gente. Han sido tres años duros, con poca inversión y momentos difíciles. Y la gente ha estado ahí. No pondré ningún problema al club con lo que decida. Solo quiero estar aquí si la gente quiere. Quiere ser un punto de unión y no de desunión".

Tras adelantar algunas declaraciones sobre su futuro, el técnico aseguró que hablará con la directiva mañana o en los próximos días.

También desveló que hasta el momento únicamente ha recibido un 'input' de Monchi, nuevo director general deportivo: "Monchi me preguntó si estaba fuerte para sacarlo adelante. Es el único input, luego tocaba sacar los tres partidos y quedarnos en Primera. Y a partir de ahí ya vendría todo".

Y sobre el presidente, Alan Pace, aseguró que "por confianza no me puedo quejar por todo lo que hemos pasado". "Mañana o pasado mañana hablaremos y buscaremos lo mejor para el Espanyol", añadió.

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Finalmente, sobre lo que espera a partir de la próxima temporada, Manolo González pidió al club dar pasos hacia delante y aprender de todo lo vivido hasta ahora: "El club tiene que empujar. Tiene un margen de mejora grande. Estoy cansado de la frase de que el Espanyol es un gigante dormido. Pues a ver si lo despertamos de una puta vez".