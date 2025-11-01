Manolo González: "Los errores contra el Alavés se pagarán muy caros"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, avanzó este sábado que "los errores contra el Alavés se pagarán muy caros" y afirmó que el encuentro será "muy complicado y exigente" ante un rival "muy bien trabajado".

El preparador, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, comentó que la posición del Alavés en la clasificación, duodécimo, no se ajusta a su nivel: "Lleva menos puntos de los que merece. Es el tercer equipo con posesión en campo contrario, algo que ya te dice muchas cosas. Debemos estar muy metidos".

El responsable del banquillo apuntó que el Espanyol, pese a las características del rival, está "enfocado" en sus propias virtudes, aunque intenta adaptarse al partido. "Siempre tenemos variantes en el plano ofensivo y defensivo, con cosas puntuales. Esperamos que mañana podamos llegar mucho", precisó.

Coudet y el Alavés

Preguntado por el técnico rival, el argentino Eduardo Coudet, Manolo alabó a su colega. "Muy bien, no hace falta que tenga que hablar yo. Cuando llegó tenía una situación compleja, el equipo compitió muy bien y consiguió salvarse. Hizo un gran trabajo y este año su bloque es muy reconocible", analizó.

Manolo González, entrenador del Espanyol / RCDE

El técnico gallego explicó que el Espanyol llega "en un buen momento y con la gente muy enchufada". Además, elogió la preparación física, a cargo de Daniel Parra y David Martín. "Tenemos dos monstruos. El equipo vuela, vamos a competir al máximo nivel. Son personas top que van a tener una carrera muy buena", destacó.

La importancia de no ver amarillas

Por otra parte, el entrenador blanquiazul desveló que insiste a sus jugadores sobre la importancia de no quedarse con un jugador menos: "De diez partidos que te quedes con diez futbolistas, palmas nueve seguro. Siempre he sido muy pesado. Las tarjetas por protestar o perder los papeles las debemos evitar, el primero yo".

Luca Koleosho fue titular contra el Atlètic Lleida en Copa del Rey / EFE

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el extremo italiano Luca Koleosho es baja tras recibir "un golpe", comentó el técnico, en la Copa contra el Lleida. El futbolista, según informó el entrenador, sí estará en condiciones de participar en el siguiente partido de LaLiga, contra el Villarreal.

Precisamente en esa banda derecha se disputa el puesto con otros tres futbolistas (Antoniu Roca, Jofre Carreras y Dolan), con una competencia que les permite a todos estar siempre enchufados, según concluyó Manolo González: “La elección de Jofre (contra el Elche) es porque venía muy bien y se adaptaba al tipo de partido. Lo que yo quería era tener cuatro bandas, dos por la izquierda y dos por la derecha, por circunstancias del partido se da que casi siempre juegan por la derecha, o se rote más en esa posición, pero quería dos por banda para evitar lesiones. A partir de ahí, el estado de forma de cada uno o el tipo de partido marcará la elección, pero son jugadores muy explosivos y voy a utilizar todos en la temporada seguro”.