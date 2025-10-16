Manolo González: "Si no conseguimos un equipo estable en Primera, ser 'top 6' es imposible"

Una vez finalizado el parón de selecciones, el RCD Espanyol vuelve a escena (viernes, 21.00h). Lo hará ante el Real Oviedo de Luis Carrión, confirmado esta semana tras la destitución de Veljko Paunovic, y con ganas de regresar a la senda de la victoria en esta novena jornada tras cuatro partidos sin ganar.

El equipo perico se encuentra en buena posición, noveno con 12 puntos, y la misión es continuar con el gran fútbol mostrado a inicio de temporada. Manolo González habló al respecto en conferencia de prensa: "El equipo está bien, tranquilo. Saben que este es el camino, de esta manera solo puedes crecer. El equipo va a dar el pecho".

Manolo González, entrenador del Espanyol / RCDE

"Ya lo dijo Aragonés, el fútbol es ganar, ganar, ganar. No puedes jugar bien sin ganar. De la manera que estamos haciendo las cosas, estamos más cerca. El tema es no encajar goles sin que te lleguen mucho. El Betis solo llegó tres veces. Estamos mejor. Llegamos más y nos generan menos", complementó el gallego.

LA BAJA DE PUADO

También habló Manolo González sobre la sensible baja de Puado: "La baja de un jugador no implica cambiar un sistema. Ni de colocación. Nunca jugamos igual. Así que partiremos de la misma idea". Y destacó, a su vez, que "Koleosho, Pickel y Omar bien. Podrán estar", siendo los tres que volvieron del parón internacional.

Con la baja del capitán, también queda desierto el lanzador designado para los penaltis. Aunque para él no es un problema: "Tenemos varios lanzadores, para mi el mejor es Puado. Lo ha demostrado la temporada pasado. Y en Segunda también. Es muy fiable. Si no está, tenemos muchas opciones: Pere Milla, Kike, Koleosho...".

Sobre una de sus figuras, Dolan, comentó: "Los jugadores buenos se adaptan rápido en todos lados. Tú te puedes adaptar a un equipo y adecuarte a lo que pide el técnico y el grupo, o jugar a tu aire. Si te adaptas a lo que queremos, lo tendremos más fácil. En su caso, desde el primer día se ha adaptado".

También tuvo palabras de elogio para Edu Expósito: "Jugando por dentro nos puede dar mucho. Es un jugador que juega bien en todos lados". Y, sobre la posible dupla de centrales, desveló que ya sabe cuál actuará: "Lo bueno es que la gente tiene ganas de jugar. Están compitiendo muy bien. Miguel Rubio, cuando le ha tocado, lo ha hecho muy bien también -igual que Riedel, Cabrera y Calero-. Que los jugadores tengan problemas para jugar y que les cueste ganarse el sitio es bueno.

LAS PALABRAS DE ALAN PACE

En su presentación como nuevo propietario del Espanyol, Alan Pace mencionó que "éxito es ser uno de los seis más grandes del país". Al respecto, Manolo González puntualizó: "Lo que me interesa es que el equipo asegure la permanencia lo más pronto posible y a partir de ahi, podemos crecer. Si no conseguimos un equipo estable en Primera, ser top 6 es imposible. Esto no va de gastarse dinero. Aquí ha habido inversiones fuertes y nos hemos ido a Segunda, con plantillas más caras que ahora. Si conseguimos ser estables en Primera, al nivel por ejemplo de Osasuna, esto te permite crecer. La estabilidad es la parte más importante de hacer las cosas con criterio para hacer esto que mencionó el señor Pace".

Rememoró también el gallego aquella final de playoff ante el Oviedo, donde conseguirían la permanencia: "Recuerdo mucho lo de Melendi, eso fue la hostia", bromeó, para luego destacar: "He tenido la suerte que han confiado en mi desde entonces. Es el modo de seguir creciendo. Tampoco puedo hablar mucho de ellos, porque no sé cómo le fue en Las Palmas. Pero sí puedo hablar de mi época aquí, muy agradecido al club, y a la gente que valora lo que estamos haciendo".

Justamente, en aquella final se midieron al mismo entrenador, que ahora regresa en un ambiente enrarecido tras su salida del club en 2024 rumbo a Las Palmas. El Tartiere dictará sentencia, aunque a Manolo González le da "bastante igual. La afición del Oviedo me parece espectacular, sé que vamos a tener un ambiente duro, difícil, pero me preocupa lo nuestro. Que salgamos a ganar".