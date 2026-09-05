Manolo González, entrenador del Espanyol: "Debemos salir a volar desde el minuto uno"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado que para su equipo es "clave" no empezar "a remolque" contra el Sevilla este domingo en el RCDE Stadium y ha avanzado que el bloque debe "salir a volar desde el minuto 1".

El técnico, en rueda de prensa en el estadio blanquiazul, ha reconocido que en las dos últimas derrotas (Real Madrid, 1-2, y Real Sociedad, 2-1), el guion del duelo les pasó factura y les impidió afrontar esas jornadas con mayor tranquilidad: "Ponerte por detrás tan pronto nos ha condicionado".

El preparador blanquiazul ha comentado que es esencial contra el Sevilla saber detectar las ventajas: "En Anoeta (la jornada anterior) el error más grande que cometimos fue no encontrar esas ventajas. Mañana es importante estar finos con balón y que la circulación sea rápida".

Por otra parte, el técnico ha explicado que el extremo Bryan Zaragoza, fichaje de este verano, estará en la convocatoria para medirse al Sevilla: "Entrará seguro. Debemos hacer que juegue para que adquiera el ritmo lo más rápido posible. Esperamos que pueda tener minutos".

Respecto a la confección final de la plantilla tras el cierre del mercado, González se ha mostrado satisfecho. "El trabajo que se ha hecho es importante, se ha hecho un mercado bastante bueno. Cuando la plantilla esté al completo, en perfecto estado, queda un equipo competitivo", ha analizado.

El entrenador, en este sentido, ha aclarado que actualmente, con las bajas de Kike García, Javi Puado y Gorosabel, este último con leves molestias, el bloque es también competitivo. "Tenemos dos jugadores por posición que nos ayudará a que la temporada se haga menos larga que otras", ha reflexionado.

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González, finalmente, ha informado de que Javi Puado podría estar disponible tras el parón liguero, a partir de mediados de septiembre: "Esperamos que pueda entrenarse con el grupo y a partir de ahí lo marcará cómo se vaya encontrando. Viene de una lesión larga y complicada".