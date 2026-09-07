Manolo González entra al club de los 100 en el Espanyol

Manolo González ya forma parte de la historia del Espanyol. El técnico gallego alcanzó este fin de semana los 100 partidos oficiales al frente del primer equipo blanquiazul, una cifra que consiguió en el empate ante el Sevilla, celebrando también a rabiar la diana de Marcos Fernández para la agónica igualada que sirvió para sumar el cuarto punto en cuatro jornadas.

El centenario del gallego es un registro que, además, le permite entrar en el top-10 de entrenadores con más encuentros dirigidos en la historia del club. El actual técnico blanquiazul suma un centenar de partidos en el banquillo del primer equipo y asciende hasta la novena posición de esta clasificación histórica. Su registro le permite superar a Ernesto Valverde, que acumuló 99 encuentros como técnico del conjunto blanquiazul.

La trayectoria de Manolo González al frente del Espanyol comenzó el 17 de marzo de 2024. Aquel día se estrenó como entrenador del primer equipo en La Romareda, en un partido ante el Real Zaragoza que terminó con triunfo perico por 0-1 gracias a un tanto de Javi Puado.

Desde entonces, el técnico ha vivido una etapa especialmente relevante en la historia reciente de la entidad. En aquella misma temporada, Manolo González consiguió conducir al equipo de regreso a Primera División. El Espanyol superó al Real Oviedo en la eliminatoria definitiva del play-off de ascenso y certificó así su vuelta a la máxima categoría del fútbol español.

Ya instalado en Primera, el entrenador afrontó su primera temporada completa en la élite con el objetivo de consolidar al conjunto blanquiazul. El campeonato terminó con el Espanyol en la 14ª posición liguera. En el curso siguiente, el equipo volvió a mejorar su clasificación y cerró el campeonato en el 11º puesto.

El encuentro frente al Sevilla FC supuso, por tanto, un nuevo capítulo en la trayectoria de Manolo González en el banquillo perico. Sus 100 partidos oficiales le permiten superar a uno de los entrenadores más reconocidos que han pasado por el club, Ernesto Valverde, y situarse entre los diez técnicos con más encuentros dirigidos.

La clasificación histórica está encabezada por Patricio Caicedo, con 334 partidos, seguido por José Emilio Santamaría, que alcanzó los 265. El tercer puesto corresponde a Javier Clemente, con 182 encuentros, mientras que José Antonio Camacho ocupa la cuarta posición con 178.

Mauricio Pochettino aparece quinto con 161 partidos, por delante de Paco Flores, que dirigió 138. Xabier Azkargorta suma 134 y José María Maguregui, 126. Después aparece Manolo González, ya con 100 encuentros oficiales, mientras que Ernesto Valverde completa el Top-10 con 99.