Manolo González encuentra su única vía de escape con Ngonge: "Espero que sume porque nos hace falta..."

Es complicado hablar de la actuación arbitral cuando encajas cuatro goles y el equipo se descompone en un 2026 terrorífico. Cordero Vega, colegiado cántabro, invalidó un polémico gol a Omar El Hilali a los 12 minutos por una supuesta falta previa en la que el VAR anduvo nuevamente desconectado y, a partir de ahí, al Espanyol se le vieron todas las costuras que auguran un último tercio de Liga no demasiado esperanzador.

El partido bien pudo ser muy diferente de darse validez al que hubiera sido el 0-1, pero la realidad es que el cuadro de Manolo González encajó una dolorosa goleada en La Cerámica y sigue sin levantar cabeza en este 2026. Seis jornadas, cinco derrotas y un solo empate. Números que necesitan una reacción cuanto antes y que podría llegar de la mano de un Cyril Ngonge que se estrenó como blanquiazul este lunes.

Algo de luz entre la oscuridad

Todo fueron malas noticias y decepciones en La Cerámica. Todo menos una: el debut del extremo belga, un futbolista que abre varias posibilidades tácticas a Manolo González y que fue la única nota positiva del encuentro.

Cyril Ngonge, en su debut con el Espanyol en La Cerámica / RCD ESPANYOL

"Ngonge es un jugador diferente a nivel técnico, a nivel de uno contra uno, a nivel de disparo exterior, tiene cosas diferentes a los jugadores que ya tenemos", dijo sobre él Manolo González en la previa del encuentro. Y así lo demostró en la media hora que disputó ante el Villarreal.

Lógicamente no pudimos ver su mejor versión. Entró en el 59' sustituyendo a Dolan con el 4-0 en contra y con una papeleta difícil de ejecutar. Pero Manolo González, pensando ya en el futuro, decidió darle sus primeros minutos para que fuera adaptándose al equipo y a LaLiga española.

Debut con asistencia

Ocupó la banda derecha, su posición natural, y tardó menos de media hora en dar su primera asistencia como blanquiazul. Con galones nada más llegar, Ngonge fue el encargado de botar el balón parado perico ante la ausencia de hombres como Edu Expósito o Terrats. Y en el primer córner que tuvo, puso un balón medido a la cabeza de Cabrera para maquillar el resultado.

Cyril Ngonge, jugador del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

Pocos más detalles tuvo tiempo de dejar, más allá de su velocidad y su atrevimiento a la hora de encarar, con alguna que otra acción en la que le ganó la partida a Sergi Cardona por la banda derecha.

"Espero que sume..."

Tras el encuentro, Manolo González, preguntado por él, aseguró que "nos dará mucho a nivel de uno contra uno, y espero que sume porque nos hace falta". "Ha trabajado. Él y la gente que ha salido en la segunda mitad, lo han hecho en un contexto de partido complicado y han trabajado para que el partido no fuera a más y recortar las distancias tal y como estaba. Ngonge estuvo bien", concluyó el técnico perico.

Manolo González, entrenador del Espanyol, en La Cerámica / RCD ESPANYOL

Más allá de los detalles que dejó en La Cerámica, Ngonge también supone un soplo de aire fresco para un Manolo González al que se le abren varias posibilidades en ataque con la llegada del nuevo fichaje, que puede jugar en varias posiciones.

Cyril Ngonge, en su debut con el Espanyol en La Cerámica / RCD ESPANYOL

"Puede jugar abierto en derecha, puede jugar por dentro. En estas dos posiciones sobre todo", dijo el domingo el técnico gallego. Su polivalencia, además, podría permitir ver a otros futbolistas ocupando otras demarcaciones: "Para mí tiene mayor rendimiento partiendo desde la derecha que desde la izquierda, y eso también nos habilita a una situación de juego en la que Tyrhys Dolan pueda jugar en izquierda, que en el Blackburn jugó mucho tiempo y lo hizo a muy buen nivel. Eso también nos habilita a que esto se pueda dar".