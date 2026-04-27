Manolo González, tras empatar contra el Levante: "Hay que ser mentalmente fuertes"

El Espanyol tan solo sumó un empate contra el Levante y sigue sin lograr una victoria en la segunda vuelta del campeonato liguero. A falta de cinco jornadas por disputarse, el conjunto perico tiene cinco puntos de distancia respecto a la zona de descenso. En ese sentido, Manolo González indicó tras el encuentro que "estamos más cerca de salvarnos", aunque afirmó que "nos vamos descontentos porque el objetivo era ganar".

"La primera parte hemos estado mejor que el rival. En la segunda nos ha costado encontrar el juego. El partido ha estado controlado. Cuando nos hemos quedado con diez han llegado las oportunidades del levante", agregó el técnico gallego en rueda de prensa.

Manolo González también habló sobre el aspecto mental del equipo: "Al jugador le cuesta más arriesgar que hace una vuelta. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando y afrontar los partidos de la mejor manera posible. Hay que ser mentalmente fuertes. Nos hemos colocado nosotros mismos en esta situación".

En la misma línea, el técnico blanquiazul apuntó que "hay que tener en cuenta que los jugadores son personas". "Ahora hay partidos que mereces ganar y no lo consigues. Hay que seguir apretando y con buena mentalidad", agregó.

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El próximo compromiso que tiene el Espanyol por delante es al visita del Real Madrid al RCDE Stadium el próximo domingo. Aunque es consciente de la dificultad del partido, Manolo González recordó en la entrevista 'flash' post partido que ya les ganaron el año pasado: "Estamos con fuerzas. El equipo no se cae y sigue compitiendo. Contra el Madrid es un partido difícil, pero el año pasado les ganamos".