Manolo González: "Es muy difícil que nos tumben"

El Espanyol derrotó al Getafe para sumar su cuarta victoria consecutiva y afianzarse en la quinta plaza de LaLiga. El póker llegó en un partido muy trabajado, con Cabrera imperial en ataque y en defensa, con Roberto presionando durante 95 minutos, con Edu Expósito dirigiendo desde la base... Y así con cada uno de los once titulares y suplentes de un equipo que hace sentir "orgulloso" a Manolo González.

"La etiqueta de equipo revelación es sobre todo por los jugadores, más que por el entrenador. El fútbol es de los futbolistas. Sin ellos sería muy complicado, siempre lo he dicho. Estoy muy orgulloso", comenzó diciendo en los micrófonos de 'Movistar+'.

El técnico perico aseguró que "nadie" se imaginaba estar en esta situación en diciembre: "El rendimiento del equipo está siendo muy bueno, excepcional. Nadie se lo esperaba porque sabemos de dónde venimos, no hemos gastado un dineral en refuerzos. Empezamos bien y a partir de ahí el equipo cada día se ha enganchado más y está compitiendo a un buen nivel. Podemos ganar o perder, pero es muy difícil que nos tumben".

"Entender los partidos"

"Cuando vienes de abajo es más complicado por la experiencia y no conocer la categoría, que el club apueste por ti y te dé confianza... Por suerte el año pasado pudimos salvar la temporada y en un año trabajando con los jugadores, sabiendo que muchos repiten, hace que cada día te conozcas más. Todo eso ayuda a que el equipo rinda mucho mejor", añadió Manolo González sobre la confianza depositada por el club en él.

El gallego, además, explicó que lo único que pide es "que seamos un equipo reconocible": "Competimos al máximo nivel, que sabe entender los partidos. Este en Getafe es diferente al del Rayo y hay que saber competirlos todos. Para la afición, que lo disfrute que ha pasado años difíciles y duros".

Ya en rueda de prensa, Manolo afirmó que “ganar cuatro partidos seguidos es muy complicado". "Lo es para los grandes… imagínate el resto de los equipos. Estoy contento por la imagen del equipo. Es todo mérito de los jugadores. Si no tienes el hambre de ganar, las ganas de competir… sin eso es imposible ganar en el Coliseum”, apuntó.

Preguntado por la racha de triunfos y por el hecho de siempre querer más y más, Manolo bromeó con que "igual es el momento de retirarme antes de cagarla". "Estoy muy contento y tranquilo. En el fútbol todo va relacionado con ganar, pero me voy contento con la imagen del equipo porque es muy difícil ganarle y hacerle daño”, concluyó.