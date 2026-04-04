Manolo González: "Es difícil equipararte a los grandes en una temporada de 38 partidos"

Manolo González sabe mejor que nadie lo que cuesta generar una portería a cero. Y más en un Espanyol que atraviesa su particular vía crucis en este 2026. Por eso, además de poner los pies en el suelo con el objetivo real del equipo, quiso remarcar la importancia de haber sumado un punto frente a un Real Betis a años luz a nivel de plantilla.

El técnico del Espanyol, en declaraciones a Movistar+, insistió en ese aspecto de los goles no encajados: "Buen punto y con portería a cero, después de mucho tiempo, que era una cosa que ya tocaba. Sabíamos que iba a ser duro, que íbamos a sufrir aquí. Es un rival en plaza de Champions y nivel de plantilla excelente. El partido era exigente y el equipo ha dado la cara en todo momento".

Si el equipo mantuvo la portería a cero es principalmente gracias a Dmitrovic, que se llevó los elogios del entrenador: "El portero te da puntos. Ya tuvimos la suerte el año pasado de que nuestro portero nos dio puntos, y Marko este año está haciendo una gran temporada".

Manolo resaltó también el nivel de los extremos blanquiazules y de Edu Expósito, aunque lamentó el cansancio en la segunda mitad y advirtió sobre los errores defensivos: "Hay días que hemos generado mucho y con poco nos han hecho daño. Hoy sus ocasiones más claras han sido errores nuestros de descompensaciones y el poste que han tenido que creo que es falta. La segunda parte no han generado demasiado, y hemos vuelto a portería a cero. Había que aprovechar las situaciones de contragolpe, pero la pena es que Edu, Dolan y Ngonge, que estuvieron a buen nivel, no pudieron aguantar todo el partido y eso nos ha mermado".

Faltaron centros a Kike

Con Roberto exhausto, Kike García entró en la segunda mitad para aguantar balones, con éxito, pero apenas tuvo participación en el área porque los centros escasearon: "Que Kike se haya quedado tantos balones al equipo le da mucho respiro. La carencia más importante en ataque han sido situaciones al final que hemos tenido para centrar teniendo a Kike en área. Hay que meter muchos balones en área, y más cuando no tenemos esos jugadores de 1 contra 1 en el área como sí tiene el Betis. Hay que llegar al área lo más pronto posible".

Tras sumar un valioso punto en La Cartuja, al Espanyol le viene ahora el derbi frente al FC Barcelona: "Llegan ahora partidos difíciles, pero es que todos lo son. Y además a veces los haces más difíciles tú con tus errores o aciertos. Sabíamos que era complicado hoy, puntuar aquí con esas sensaciones del equipo y la portería a cero es media vida. Ahora vamos a campo del Barça sabiendo que es complicadísimo, pero vamos a competir al máximo nivel como hemos hecho siempre contra ellos".

"Nos hemos engañado a nosotros mismos"

Pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo que la lucha por Europa no es cosa blanquiazul: "Hay que ser conscientes de lo que somos, que quizás en algún momento de la temporada nos hemos engañado a nosotros mismos. Sin sacrificio defensivo y sin trabajo de grupo no somos nadie".

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"Yo lo avisé mucho en la primera vuelta, que era muy difícil que el equipo mantuviera el nivel. No por nada, sino porque hay estados de forma, no tenemos una profundidad como tiene el Betis a nivel de plantilla y eso lo hace más complicado. Es difícil equipararte a los grandes en una temporada de 38 partidos. Esos suelen acabar arriba y nosotros, aunque se haga una primera vuelta espectacular, durante el año es difícil de mantener. Pero también es injusto llevar 38 puntos y no alguno más", concluyó Manolo.