Manolo González: "A día de hoy aún no me he sentado con el club para hablar de mi futuro"

Manolo González (Folgoso do Caurel,1979) cogió las riendas del Espanyol a falta de doce partidos para finalizar LaLiga Hypermotion con el exigente objetivo de devolver al equipo 'perico' donde se merece, la Primera División. Y así lo hizo a través del 'playoff'. El conjunto blanquiazul le dio la vuelta a la eliminatoria ante el Oviedo y consiguió el tan ansiado ascenso junto a su afición.

Tras la inmensa alegría por el regreso a la máxima categoría del fútbol español, el entrenador del Espanyol charló con SPORT para analizar una temporada que ha estado llena de obstáculos y hablar sobre su futuro en el banquillo 'perico'.

¿Cómo viviste el pitido final que suponía el ascenso de categoría?

Fue un momento muy bonito, un instante espectacular e inolvidable. Es un día que se te queda para siempre la verdad, no lo voy a olvidar.

¿En qué momento tenéis claro que vais a volver a Primera División?

La verdad que una vez llegamos al play-off, cuando acaba la liga, yo estoy convencido de que el equipo va a ascender porque llegamos muy bien al final. Nos falla el partido contra el Amorebieta, que tenemos situación de mucho dominio, pero no lo ganamos. No obstante, sí que el equipo llega al final muy bien y convencido, entonces yo en ese momento ya estaba bastante seguro de que el equipo iba a ascender.

Y en los instantes complicados, ¿de qué manera has conseguido que el equipo siguiera creyendo?

Al final, si todo tu trabajo lo enfocas en un resultado, en el momento que se cae estás muerto. Nunca lo hemos enfocado en un resultado solo, lo hemos enfocado en el juego, en mejorar día a día, en que se viera una mejora tangible en el juego del equipo y en el rendimiento. Y no en un resultado puntual. Si llegamos a enfocar todo en resultados puntuales, el equipo se hubiera caído hace tiempo ya.

Cogiste al equipo tras el paso de dos entrenadores en la misma temporada. ¿Cómo consigues trasmitir tu estilo e ideas de juego en tan poco tiempo?

Intentando simplificar las cosas lo máximo posible, tratando que el equipo tuviera claro las cosas más básicas del juego, de lo que queríamos, y a partir de ahí compitiendo bien y con mucha mentalidad.

Un chico de la casa, Javi Puado, fue el héroe con los tantos ante el Oviedo, ¿qué papel debe tener la cantera en el futuro del Espanyol?

Siempre ha sido importante en el club y debería seguir siéndolo porque el fútbol está como está, los precios están como están, y sin eso es muy difícil mantener la economía, incluso estando saneado.

La afición 'perica' es muy fiel y a su vez exigente. ¿Qué papel ha tenido en este ascenso?

La afición es exigente porque está acostumbrada a estar en Primera División. Al final, ha venido con nosotros a todos lados, siempre ha estado cerca y nos ha ayudado. Con lo cual agradecerles que hayan estado hasta el último día a tope e intentar que el equipo siga en primera, siga manteniéndose y que consiga la estabilidad que ha tenido siempre.

A nivel personal y tras el ascenso, ¿cuántos 'palos' innecesarios te has llevado?

No tengo mucha idea de los 'palos' o no porque me ha extraído bastante de todo lo que era externo, tanto para bien como para mal. No suelo mirar las redes sociales ni la prensa.

¿El ascenso te ha servido para darte cuenta de que estás más que capacitado para entrenar al más alto nivel?

La verdad es que no. Siempre he confiado mucho en mí y, con todo el respeto a todo el mundo, no depende de los resultados. Si tu trayectoria depende de un resultado, que muchas veces es así como ha pasado en este caso, es porque la vida está montada así y el fútbol está montado así. Pero yo creo que depende más del trabajo a largo plazo y con tiempo que de un resultado puntual.

Ya has comentado que quieres seguir al frente del equipo, pero no depende tan solo de ti. ¿El club ya te ha comunicado tu futuro?

Tenemos que reunirnos durante la semana, pero a día de hoy aún no me he sentado con el club para hablar.

En caso de no continuar en el banquillo del primer equipo, ¿quieres seguir vinculado al Espanyol?

La verdad es que no lo sé. Tendría que sentarme a hablar con ellos y ver la situación. A día de hoy hasta que no me siente con el club tampoco tengo capacidad de valorar nada.