Manolo González detecta el problema del Espanyol: "Debemos corregirlo rápido"

El Espanyol se fue muy golpeado de La Cerámica. El Villarreal aplicó correctivos severos para sus distracciones, sumados a dos polémicas arbitrales, dejando a los de Manolo González con un 4-1 en contra que duele. Y mucho más mirando al 2026, sumando ya cinco derrotas y un empate en los seis partidos disputados hasta ahora en el año.

Al respecto habló el entrenador gallego en rueda de prensa: "La primera parte no es para irnos 2-0 perdiendo. La segunda parte, cuando intentamos apretar, nos han matado. Ellos nos han liquidado en las transiciones. Si llegan Moleiro, Pépé, en uno contra uno... el partido queda liquidado, claro. Llevamos días hablando de esto. Los goles del Alavés son regalos nuestros, y hoy no fuimos capaces de ir a las pelotas divididas con todo. Tenemos que recuperarlo, urgentemente".

Doble polémica la vivida por el Espanyol en La Cerámica / EFE

También se refirió -o mejor, no lo hizo- al gol anulado a Omar, que habría supuesto el 0-1, y a la falta a Calero para el 2-0 'groguet': "Las tengo que ver bien, no he tenido tiempo para verlas aún. Me gustaría opinar sobre ellas, pero no las he visto bien. Pero el 0-1 parece una acción que si pitas falta aquí, pitas falta en otras".

Sabe Manolo que escapar a la racha será difícil, pero también detectó el principal problema: "Cuesta mucho ganar partidos. Los goles son muy evitables. O hacemos el 'reset' rápido, como en la segunda vuelta de la temporada pasada, o no nos dará. No puedes conceder veinte contraataques al Villarreal en su campo. Estoy caliente con este tema y debemos corregirlo rápido. En el 1-0 hay dos remates dentro del área. El 3-0 o el 4-0 hay que hacer falta y no la hacemos. Y cuando tienes opciones de ponerte por delante y no lo haces, el partido se complica mucho".

Protegió, a su vez, a José Salinas por su difícil partido -gol en propia puerta- reemplazando a Carlos Romero: "¿Salinas? No hablo de jugadores particularmente. No hemos estado finos en grupo. El Villarreal es el mejor equipo de la Liga en transiciones. No podemos centrarnos en un futbolista. Los goles han sido porque estábamos desajustados y no supimos parar las contras. Son cuatro disparos a puerta y el segundo ni siquiera eso. Son situaciones que podemos evitar. Lo hemos hecho en la primera vuelta y es importante corregirlo rápido".

También valoró el rendimiento del nuevo fichaje, Ngonge: "Nos dará mucho en uno contra uno, y espero que sume porque nos hace falta". Y, finalmente, dejó unas palabras de cara al próximo choque ante el Celta: "El mensaje es claro: el año pasado, en una situación peor que esta, lo sacamos adelante. Y en esta primera vuelta hemos competido muy bien. Los mensajes se envían en el campo. Tenemos que dar otra vez un paso adelante para dar la vuelta a la situación".