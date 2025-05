Manolo González desvela su 'recado' a Lamine Yamal: "Le he dicho que deje de tirarse"

El Espanyol le puso ganas, pero no pudo evitar lo inevitable: ver al Barça coronarse campeón en su estadio. Dos años atrás, el conjunto dirigido por Xavi Hernández se proclamaba campeón de liga en Cornellà-El Prat. Esta vez, con Hansi Flick al mando, se repitió la historia. Eso sí, sin apenas celebraciones sobre el césped del feudo perico.

El golazo imparable de Lamine Yamal en el segundo tiempo allanó un camino que sentenció Fermín López en el añadido para poder celebrar la 28ª liga de la historia del club y endosarle la cuarta derrota consecutiva a un Espanyol que aún no ha podido sellar la salvación. Una vez terminado el encuentro, Manolo González pasó por los micrófonos de Movistar+ para analizar el choque.

Su opinión sobre la roja de Cabrera

"Nos estamos cargando el fútbol. (La acción de Cabrera) no tiene una fuerza para lesionar a alguien o hacerle daño. Creo que una tarjeta amarilla es suficiente, pero ya te digo, no es una agresión ni una acción de un golpe en la cara o una entrada para lesionar a alguien. Ya te digo, nos vamos a cargar el fútbol por esto", comentaba el técnico perico sobre el golpe de Leandro Cabrera sobre Lamine Yamal, que le costó la roja directa.

''Nos estamos cargando el fútbol...''. Las palabras de Manolo González sobre la expulsión de Cabrera. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Lkv5L8G4td — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 15, 2025

El defensor del Espanyol golpeó con fuerza al futbolista culé en el estómago. En primera instancia, Soto Grado no identificó la acción como agresión, pero le avisaron desde el VAR, revisó la jugada y no dudó en expulsarlo de inmediato. Era el minuto 80 de encuentro, con el Barça dominando el marcador por 0-1.

El 'recado' a Lamine

Precisamente, el entrenador de Folgoso do Courel desveló qué le comentó al atacante culé durante el partido. "Le he dicho (a Lamine) que deje de tirarse. Nada más. Solo eso. Y que es muy bueno, un gran jugador. Eso no se lo he dicho allí, pero sí que le he dicho que no era necesario en esa acción con Cabrera."

''Le he dicho a Lamine que deje de tirarse''. Manolo González. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/AxdwnqVCOt — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 15, 2025

Tenga o no razón, Manolo González debe centrarse ahora en sellar una permanencia que está prácticamente a tiro. El Espanyol, decimosexto con 39 puntos, está a cinco puntos del descenso con seis por disputar. Dependen de sí mismos para mantenerse en Primera. Sus dos 'finales', contra Osasuna (fuera) y Las Palmas (casa).