Manolo González desvela el plan para frenar a Lamine: "Defender mucho y correr mucho"

El Espanyol se mide este jueves al FC Barcelona con el reto de volver a sumar tras encadenar tres partidos sin ganar. Pese a la mala racha de resultados, en el equipo perico todavía hay cierta tranquilidad respecto a la salvación en Primera División: "Queremos salvarnos cuanto antes. Hay que estar tranquilo, olvidar la primera parte contra el Leganés, y que el equipo vuelva a ser competitivo", apuntó Manolo González en la rueda de prensa previa al derbi.

El preparador blanquiazul reconoció que "es un partido complicado, muy difícil", aunque señaló que "compitiendo al nivel de la segunda vuelta somos capaces de ganar a cualquiera". Asimismo, pasó de un posible pasillo al Barça si llega como campeón de Liga: "Me preocupa lo que haga mi equipo, mi club. Todo lo externo no me preocupa".

"Nos preocupa ganar por nosotros, no por otras historias. La idea es mirarnos a nosotros y no más allá. Hacer un buen partido para ganar. Fuimos capaces de tumbar al Madrid y saldremos con esa intención", agregar.

Preguntado por la última derrota en el campo del Leganés, Manolo González apuntó a las ganas de reivindicarse del equipo: "El jugador está enfadado porque no estuvimos bien en el anterior duelo, con ganas de reivindicarnos. El objetivo es la permanencia, y estamos en una buena posición para la salvación".

Sobre el Barça, el técnico del Espanyol elogió su gran temporada. "Es un gran equipo como ha demostrado. El rendimiento y los resultados están ahí, llegaron a las semifinales de Champions y están a punto de ganar la Liga por merecimiento propio. Nadie le ha regalado nada".

Por su momento personal, Manolo González admitió que "estoy bien, fuerte". "Durante la temporada te encuentras situaciones difíciles que te hacen más duro. Poco a poco, soportas la presión mucho mejor. En el año y poco que llevo en el Espanyol he vivido momentos complicados que te hacen más duro".

Manolo González, en sala de prensa antes de medirse al Barça / Valentí Enrich

Será un encuentro plagado de canteranos en ambos equipos: "Es bonito por las dos partes. Lo mejor para un club es tener a jugadores canteranos. Muy orgulloso de que la mitad del equipo titular salga de La 21 y eso es lo que queremos".

El preparador gallego dejó en el aire la participación de Pol Lozano, que se ausentó en Butarque: "Irá convocado si completa el entrenamiento de esta tarde".

El PLAN PARA FRENAR AL BARÇA

Además, Manolo González también desveló cómo frenar a Lamine Yamal: "Defender mucho y correr mucho, que es lo que hicimos contra el Madrid y otros días. Han venido jugadores muy buenos y hemos conseguido que aquí los equipos sufran y eso es lo que debemos hacer mañana. Que ellos no estén cómodos, correr mucho y estar ordenados. Es un partido exigente y además el nivel que trae Lamine Yamal a día de hoy es importante. Pero repito, el día que vino aquí el Madrid lo hacía a un gran nivel y conseguimos frenarles también".

Manolo cree que la clave para detener a este Barça es "defender y atacar muy bien". "Sobre todo defender es importante porque el Barça lleva unas cifras espectaculares. Nuestra mentalidad también es importante, porque nos van a exigir mucho. Eso es innegociable", apuntó el técnico.