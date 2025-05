Manolo González: "Dependemos de nosotros, eso es lo más importante"

Muy fastidiado se mostró Manolo González, técnico del RCD Espanyol, en rueda de prensa. La derrota frente a Osasuna ha dejado al vestuario "jodido", pero el técnico blanquiazul aseguró que su equipo saldrá "a morir" en la última jornada frente a Las Palmas, en la que necesita ganar para evitar el descenso a Segunda División.

Manolo González fue claro al ser preguntado por las sensaciones del vestuario: "Dependemos de nosotros y eso es lo más importante de todo. Tuvimos que remontar el año pasado una eliminatoria ante el Real Oviedo complicadísima y, al final, lo que debemos hacer el domingo es ganar a Las Palmas. Hay que intentar que el equipo llegue animado y fuerte. Saldremos a morir el domingo".

"Jugamos en nuestro campo"

"El equipo está ahora jodido por perder, pero los capitanes están trabajando dentro del vestuario y nosotros también para que lleguemos fuertes", apuntó el entrenador blanquiazul, que insistió en que el duelo ante Las Palmas es en casa: "Ojalá estuviésemos salvados ya, no ha podido ser. Pero jugamos en nuestro campo, contra un equipo que llega descendido y es una oportunidad importante para lograr la permanencia. Es una energía que hay que transmitir al público".

Las cinco derrotas consecutivas han hecho mucho daño al Espanyol, que llega a la jornada 38 sin margen de error: "Son cinco derrotas en partidos complicados, hemos merecido más, sacando el partido del Leganés. Hoy el equipo ha intentado atacar y buscar situaciones con el rival muy hundido. Y ellos han hecho su partido y les ha salido bien. Hoy no hemos tenido acierto".

La falta de confianza no es algo que haya definido al Espanyol en El Sadar, según Manolo González: "Osasuna juega con muchos jugadores detrás del balón y eso complica la vida. La primera acción de Puado no es de equipo que no salga valiente al partido. El gol te hace daño, porque es de rebote, luego intentas meterte en el partido y volver a remar. El equipo ha generado y sabíamos que en una contra nos podían sentenciar, pero si hubiésemos marcado en la acción de Roberto o de Puado, el partido cambia radicalmente".

Ante Las Palmas, "una final"

El cuadro perico ha encadenado dos rachas totalmente opuestas. En abril parecía un equipo imbatible. Ahora, parece no ser capaz de sumar. "Nadie esperaba que en abril ganásemos los partidos que ganamos, igual que nadie esperaba lo que ha pasado ahora. No hemos tenido acierto en ningún partido y el acierto en las áreas te penaliza mucho", valoró Manolo González.

Preguntado por si el duelo del próximo sábado es una final, el preparador gallego no dejó lugar a la duda: "Esto sí es una final. No queríamos llegar a esto, hemos llegado, pero somos un equipo acostumbrado a jugar partidos de este tipo. Jugamos en casa, eso juega a nuestro favor. Y dependemos de nosotros, que es la pieza más importante de todas".