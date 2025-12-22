Manolo González: "Hasta que no cumplamos nuestro objetivo no miraré más allá"

El Espanyol sumó en San Mamés la quinta victoria consecutiva que sirve para afianzarse en las posiciones europeas. Tras el partido, Manolo González admitió en rueda de prensa estar "muy feliz". "Ya tocaba un año así. 2025 ha sido muy bueno. Hace falta una temporada en la que la gente se sienta orgullosa de ser del Espanyol", apuntó.

Por otra parte, el técnico perico explicó las claves para llevarse la victoria: "Si quieres ganar aquí sabes que te van a exigir mucho. La primera parte no hemos estado bien y nos han generado. Aun así, hemos tenido ocasiones. El partido pasaba por no conceder. El equipo ha defendido bien y ha competido muy bien".

"Es una sensación de orgullo. Los jugadores se dejan todo. La palabra que más les define es equipo'. Si nos equivocamos y no seguimos este camino nos meteremos una ostia muy grande. Nos queda un largo camino en esta segunda vuelta en la que costará ganar más que esta. Cuando das todos lo que tienes no puedes pedir mucho más", agregó.

Pese a los 33 puntos sumados hasta la fecha, Manolo González no quiso plantearse otro objetivo más allá de la permanencia: “Los jugadores me dicen que soy un vinagre. Conozco bien el fútbol y hasta que no cumplamos nuestro objetivo no miraré más allá. Cuando lleguemos a los 42 puntos el equipo no parará y dará todo por llegar lo más lejos posible. Primero asumiremos este objetivo y luego ya veremos".

Por último, el entrenador del Espanyol valoró la competitividad del equipo. "Este partido el año pasado es muy difícil competirlo. Sin Terrats, sin Puado, sin Pickel… Hoy Riedel ha acabado de mediocentro. Los cambios están condicionados, pero los que entrar compiten bien. Esto ayuda a que el equipo se mantenga en el partido, si no es muy difícil mantener este ritmo", señaló.