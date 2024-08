Manolo González: "Yo creo que Joan García no va a salir"

Manolo González, entrenador del Espanyol, valoró este miércoles que cree que el portero Joan García, objetivo del Arsenal, "no va a salir del club", aunque advirtió de que si llega otro equipo y paga la cláusula no se puede "hacer nada".

"Si te digo la verdad, creo que no va a salir. Es lo que creo y contemplo. Yo veo muy difícil que ningún equipo pagué los 30 millones. Es complicado que se pague. Voy a intentar que no. Estoy muy contento con él, muy orgulloso con el trabajo que hace y creo que no va a salir", declaró en rueda de prensa.

"Si llega un equipo y paga la cláusula no puedes hacer nada. Yo pienso que no se marchará. Es un lujo tener un jugador como él", añadió.