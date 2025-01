Manolo González: "La creencia de que salimos entregados contra el Madrid es de gente del Barça"

Con la esperanza de que sea una noche para el recuerdo, el RCD Espanyol afronta las horas previas al partido contra el Real Madrid con especial optimismo. El conjunto perico busca en el RCDE Stadium ante los blancos un punto de inflexión para el resto de la temporada, un encuentro esperado que llega en uno de los mejores momentos de la temporada.

Manolo González repasó en rueda de prensa previa al encuentro las sensaciones de su equipo. El técnico gallego confirmó los jugadores que se perderán el partido contra el Real Madrid: "La única baja confirmada es Gragera. Brian hasta mañana no lo sabremos seguro; es un tipo de lesión que depende de un día que esté o no esté. Esperemos que pueda llegar, sino estará para Anoeta", reconoce,

"La creencia es de gente del Barça"

El técnico perico no se ha mordido la lengua ante el mito de que el Espanyol suele poner las cosas más fáciles a Madrid que a Barça: "La creencia es de gente del Barça, supongo. Las creencias que tengan desde el otro lado de la Diagonal me dan igual", empieza Manolo. "Nosotros saldremos a competir y a ganar. Entrenador y cuerpo técnico estamos convencidos de que con nuestra afición seremos capaces de ganar al Madrid o cualquier otro equipo", resume.

El Espanyol sucumbió en el partido de la primera vuelta en el Bernabéu, aunque espera que su equipo haya aprendido cosas de esa derrota: "Hemos mirado cosas del partido de ida. Si estamos a nuestro nivel, seremos capaces competir contra cualquiera. Es muy complicado, pero si hacemos hacer el partido largo estamos convencidos de que podemos tumbar a cualquier equipo", explica. Sobre qué estilo adoptará el equipo para frenar al Madrid, Manolo lo tiene claro: "Va a haber momentos para todo. Tenemos que atacar, pero el equipo que sacaremos es para que nos de estabilidad. Si conseguimos en momentos del partido apretarles y saber sufrir... Debemos encontrar un equilibrio entre las dos cosas, si sabemos encontrarlo podremos ganar.

El técnico espanyolista espera que, de la mano de su afición, el equipo pueda conseguir sumar puntos contra el líder: "En casa el equipo va a ir a muerte, si la afición está con nosotros el equipo va a volar. Somos muy conscientes de que hay que tener una capacidad de sufrimiento grande para aguantar los partidos. Creo que es el momento, el equipo está más preparado que hace una vuelta cuando fuimos ahí. La afición es el valor más importante del club. Fueron clave en el ascenso del año pasado y de que esta temporada seamos de los mejores en casa. Son claves para que el equipo permanezca en Primera División, con ellos al lado son muchos más fuertes", reconoce.

La plantilla no está cerrada

A pesar de que faltan escasas horas para el cierre del mercado, Manolo no cierra la puerta a posibles llegada: "La plantilla no está cerrada. Las condiciones para fichar son complicadas, las dificultades económicas son complicadas... El mercado continúa abierto. Ramón, Roberto, Urko... todos nos da un plus y nos ayudarán a competir mejor en la segunda vuelta", explica. "El equipo se ha concienciado muy bien de lo complicada que es la temporada. Eso te ayuda a hacerte más fuerte, es un buen momento para recibir no solo al Madrid, sino a cualquier equipo. Si estamos bien, a cualquiera le costará ganarnos", valora Manolo.

Preguntado sobre Ancelotti, el técnico perico se ha deshecho en elogios hacia el italiano: "La trayectoria de Ancelotti habla por sí sola. Yo voy al cirujano y no le digo cómo tiene que operar a nadie, porque no tengo ni idea. Pues lo mismo pasa con el fútbol, hay gente que lo más redondo que han visto es una caja de zapatos y se atreven a criticar a Ancelotti. Es un ejemplo para todos los entrenadores, ojalá yo gane la ínfima parte de lo que ha ganado él. Como decir barbaridades es gratis...", termina Manolo.