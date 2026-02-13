Manolo González convoca a Héctor para el Espanyol-Celta en el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil

Manolo González compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del Espanyol-Celta que se celebra este sábado en el RCDE Stadium. El técnico blanquiazul se pronunció sobre varios nombres propios como el de Ngonge y sobre su próximo rival. Sin embargo, el foco no estuvo en lo deportivo, sino en lo que trasciende al terreno de juego con la campaña que han preparado ambos clubes en relación a la lucha contra el cáncer infantil.

El momento más emotivo llegó al final de la rueda de prensa, cuando Héctor le preguntó a Manolo González si él estaba convocado para el Espanyol-Celta. No era un periodista, mucho menos un jugador del primer equipo, pero sí un pequeño aficionado perico que acudirá al partido de este sábado en el RCDE Stadium, que acogerá un homenaje a diferentes niños y niñas en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se celebra el 15 de febrero.

Héctor, un perico que saltará mañana al terreno de juego con motivo del Día Internacional Del Cáncer Infantil / RCD ESPANYOL

"Estás convocado, siempre"

"Míster, ¿estoy convocado?", le preguntó Héctor a Manolo en su turno de palabra. "Tú estás convocado, siempre. Siempre que quieras estar, vas a ir convocado con nosotros a todos los partidos. Estamos encantados de que estés mañana a nuestro lado y que estés cerca como estás. Siempre nos vas a tener cerca de ti, puedes tenerlo claro. Espero que estés cerca nuestro como siempre", le respondió el técnico.

Homenaje en Cornellà-El Prat

Posteriormente, ambos se realizaron una foto conjunta posando con la camiseta que sirve como símbolo del homenaje que han preparado tanto el Espanyol como el Celta de Vigo en el RCDE Stadium, bajo el lema "Este partido lo ganamos todos juntos".

"Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, el RCD Espanyol y el RC Celta de Vigo unirán fuerzas para dar visibilidad a esta lucha y mostrar su apoyo a los niños y niñas que padecen esta enfermedad y a sus familias", explicó la entidad perica en un comunicado.

Noticias relacionadas

Según informó el club catalán, los futbolistas de ambos equipos saltarán al terreno de juego acompañados por 22 niños y niñas, que lucirán una camiseta especial conmemorativa bajo el lema “¡Este partido lo ganamos todos juntos!”. "Entre ellos habrá socios y socias del RCDE, miembros de la Fundación Aladina —gracias a la colaboración de Aramark—, usuarios de la Casa Ronald McDonald de Barcelona y de la Asociación Mil y un Sueños", explicó el club.