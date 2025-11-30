Manolo González: "No nos vamos a conformar ni relajar"

El Espanyol se llevó los tres puntos de Balaídos después de superar por la mínima al Celta de Vigo con un solitario tanto de Kike García. En ese sentido, Manolo González se mostró satisfecho por el trabajo del equipo, sobre todo en el aspecto defensivo: "Si vienes aquí y concedes tienes pocas opciones de ganar. No tenemos que equivocarnos con el tipo de equipo que somos y hay que aprovechar en lo que somos buenos".

Pese al triunfo, al técnico perico reconoció los problemas en la "transición". "No hemos estado bien en la transición. Nos ha costado atacar la espalda del rival. Por el tipo de partido era lo que esperábamos en el planteamiento", apuntó.

Además, valoró positivamente las jugadas de estrategia: "Cuando se habla de balón parado se le quita valor. Son importantes. Siempre le he dado importancia porque da muchos puntos. En un partido cerrado como hoy el balón parado es un punto importante para ganar".

Manolo González reconoció estar "muy orgulloso del equipo" por el trabajo realizado. "Los jugadores confían en lo que hacemos. Han respetado el plan de partido y el tipo de rival. sabíamos que las tendríamos. Había que evitar que nos hiciera daño y el Celta lo ha hecho bien. Cuando hay que hacer partidos de correr y trabajar en defensa se hace. Es lo más difícil, convencer al jugador para que trabaje tanto y defienda como un animal", admitió.

"El Celta intentó atacar todo el partido. Son muy ofensivos. Nosotros teníamos que tener contención y evitar que nos hagan daño. Pienso que a partir de ahí ha estado muy igualado. Puede caer de un lado u otro, pero es un partido muy igualado", añadió.

Preguntado por el objetivo del Espanyol, el entrenador gallego insitió en llegar a los 42 puntos. "La gente dirá que soy pesado, pero no somos conformistas. Si llegamos a 42 ya miraremos otro objetivo. No nos vamos a conformar ni relajar. Pero venimos de pasarlo muy mal, de una salvación y un ascenso. Hay que llegar a los 42 puntos rápido y ya miraremos otro objetivo, pero no tenemos que equivocarnos", indicó.