Manolo González: "Tengo que estar en conexión con Monchi y traer jugadores que nos lleven más allá"

Manolo González es feliz en el RCD Espanyol. Y tras certificarse su continuidad, todavía más. El técnico perico, que renovó automáticamente hasta 2027 tras sellar la salvación y que fue ratificado por Monchi el pasado martes, aseguró este lunes estar "contento porque todo ha terminado bien".

"El equipo se consolida en Primera un año más. Importante porque así es como el club puede crecer e ir dando pasos hacia delante. Y feliz por poder continuar un año más con la renovación, que era automática con la permanencia. Y también por la confianza tanto del presidente como del director deportivo, Monchi, para continuar un año más en el Espanyol", fueron sus primeras palabras tras la rueda de prensa de presentación de Monchi.

No ha sido un año fácil para el técnico, que sufrió con las 18 jornadas consecutivas sin ganar que llevaron al club a luchar por la salvación tras una primera vuelta de Champions: "La temporada ha sido como sumar diez años de golpe. La verdad es que empezó muy bien. Es cierto que al equipo le salía todo de cara, que todo nos entraba. Pero la segunda vuelta…". Manolo, eso sí, dejó claro que "el equipo ha jugado mucho mejor de lo que dicen los resultados". "Ha hecho méritos para más. Igual que en la primera vuelta quizás teníamos más puntos de los que merecíamos, en la segunda el equipo ha merecido mucho más", añadió.

Un 7 como nota

El técnico se puso un 7 de nota, y dio argumentos para ello: "Yo me pondría un 7 de media. Si nos llegan a decir cuando empieza la temporada que quedaríamos undécimos con 46 puntos, todo el mundo habría dicho que era una muy buena temporada. La verdad es que después de la primera vuelta nos sabe a poco porque todos querían más. Pero también hay que valorar como positivo que al final el equipo ha vuelto a superar el año pasado tanto en puntuación como en clasificación".

Destaca también Manolo González la competitividad de la plantilla, de un equipo "que ha seguido luchando, no se ha dejado ir y ha acabado sacando la cabeza cuando era más complicado", y aseguró que la "ansiedad" afectó al Espanyol: "Es un tema de que no ganas, que analizas mucho, que le das muchas vueltas a todo lo que pasa, que a veces no acabas de entender por qué los partidos no los sacas adelante, porque ves partidos en los que eres superior y mejor que el rival, pero bueno, al final vuelve a ser lo mismo".

Manolo González, durante la entrevista con los medios del club / RCD ESPANYOL

"Era un bloqueo mental que quizá tenía la plantilla y bastaba con ganar un partido; al final el equipo lo consiguió y se desbloqueó. La unión hace la fuerza. Y yo al club lo veo cada vez más unido, con afición, equipo y todo el mundo", apuntó tajante.

El gigante dormido

Y mientras Monchi ya diseña el Espanyol del futuro, Manolo González también dio pinceladas sobre lo que debe ser el club: "Tenemos que intentar, sobre todo, que el club continúe unido. Desde dentro, desde mi posición, ayudar a que eso sea así y, a partir de ahí, intentar siempre mejorar. Lo que dije el otro día: somos un gigante dormido. Intentar que este Espanyol, que todos queremos que sea mejor, cada vez lo sea más".

¿Cómo se consigue eso? Manolo lo tiene claro: "Se consigue trabajando y haciendo las cosas bien, que es lo que queremos y por lo que tenemos que trabajar todos juntos. Que no sea solo cosa de Manolo González o de una persona concreta, sino de todos los que estamos aquí, que queramos que el club sea mejor y que sumemos para que así sea".

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol / RCD ESPANYOL

La temporada 26/27, la primera con Monchi en la dirección general deportiva y tras el primer mercado de verano protagonizado por Alan Pace, "ilusiona mucho" al técnico: "Cuanto más tiempo llevas en el primer equipo, más responsabilidad tienes también, pero me ilusiona mucho y pienso que tenemos margen para crecer. Tenemos que hacerlo así y, sabiendo y siendo conscientes de que LaLiga es muy complicada, intentar mejorar otra vez".

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Finalmente, sobre el propio mercado de fichajes, desveló tener "mucho trabajo por delante", al estar "en conexión con el director deportivo": "Tenemos que estar en conexión con Monchi, para ir de la mano y poder traer jugadores que queramos los dos y que vayan un poco en la misma línea. En ese aspecto intentaremos que sea así y ayudar. Buscar ahora ese punto de refuerzo con jugadores que nos ayuden a llevar al equipo un poco más allá; luego ya veremos si lo conseguimos. Y también que nosotros podamos desarrollar una idea de juego algo diferente y más cercana a lo que queremos, cosa que hasta ahora tampoco hemos podido hacer".