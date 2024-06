Manolo González coge las riendas del Espanyol en Primera: "Vamos a ser un equipo valiente"

El Espanyol puso en marcha la temporada 2024-25 con la presentación, otra vez, de Manolo González como entrenador del primer equipo tras ampliar su vínculo al menos por una temporada más.

Las primeras palabras fueron del director deportivo, Fran Garagarza. "Manolo es un entrenador de club, que ha entrenado en el barro, en categorías con muchas dificultades y que se ha ganado estar aquí". Además, señaló que "es un técnico con gran nivel en la gestión, en el análisis del juego y con una enorme personalidad".

Tras las palabras del director deportivo, fue turno para Manolo González. El entrenador 'perico' manifestó estar "muy feliz" por seguir como entrenador del primer equipo: "Muy feliz, muy orgulloso de poder dirigir al primer equipo del Espanyol. Quiero agradecer la confianza del club, a los jugadores del filial, del primer equipo y también a los respectivos cuerpos técnicos".

Manolo debutará en Primera División de la mano del Espanyol. Sin embargo, negó tener vértigo a esta situación: "Estoy muy tranquilo y confiado. No hubiera cogido el equipo si creo que voy a estrellarme. Si yo en el momento en que cojo al primer equipo, miro a los jugadores y no me creen, me hubiera ido para casa. Estoy capacitado y creo que he llegado en el momento adecuado".

Manolo y Fran Garagarza, tras la rueda de prensa / Javi Ferrándiz

Por su parte, el técnico gallego ha tenido que trabajarse esta oportunidad entrenando en categorías más bajas. "Las cosas en la vida cuestan. Todo es experiencia, no en la máxima categoría, pero sí muchos años entrenando y todo lo que he vivido antes sirve para Primera División", apuntó.

Tan solo una temporada después, el Espanyol vuelve a Primera, una categoría "durísima" según Manolo González. "Tendremos que trabajar mucho para sacarlo adelante. El club intentará mejorar el equipo al máximo posible, pero creo que trabajando y siendo positivos se puede llegar a todo".

Al ser preguntado por las dificultades del club en traer jugadores por la situación económica, Manolo no quiso poner ninguna escusa: "El club hará todo lo posible por construir el mejor equipo posible. Pero el nivel se demuestra en el campo día a día y no en lo que hiciste hace unas cuantas temporadas. No es el PC Fútbol esto, tenemos que buscar los mejores recursos posibles para que el equipo compita y mi misión es sacar rendimientos de los futbolistas que tengo".

Con la renovación, Manolo podrá empezar una temporada de cero. Y aunque indició que "el equipo ha llegado a conceptos que pensaba que no íbamos a llegar", enfatizó en la importancia del tiempo que dispondrá ahora la plantilla para trabajar en el modelo de juego: "Vamos a ser un equipo valiente. No tengo ganas de defender y especular, queremos un equipo bien trabajado tácticamente, pero que sea valiente en todo momento".

Sobre los estigmas en el fútbol y las pocas oportunidades para los entrenadores con poca experiencia en la élite, Manolo González manifestó que "hay que saber escoger a la persona adecuada, en el momento oportuno y darle confianza". Sin querer centrarlo en su persona, el técnico gallego expuso su ejemplo: "Al final todo llega, ha sido mucho trabajo y también salir bien de todos los sitios donde he estado".

Por último, Manolo indicó que el objetivo que se pone personalmente es "hacer mi trabajo lo mejor posible y de la manera más honesta", mientras que espera que el equipo "consiga la permanencia en Primera División, tenga ambición, sea reconocible y la afición se sienta orgullosa".