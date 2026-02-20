Manolo González: "¿El Simeone del Espanyol? Mis años aquí son como los años de los perros"

El RCD Espanyol afronta este sábado un trascendental encuentro frente a un Atlético de Madrid que mira más hacia la Champions que hacia LaLiga. Bien lo sabe Manolo González, aunque el técnico perico quiso ser cauto y aseguró que el rival tiene "25 jugadores y ninguno te baja el nivel".

En la rueda de prensa previa al duelo, el preparador gallego habló sobre su etapa en el Espanyol, elogió en repetidas ocasiones a su homólogo rojiblanco Diego Simeone y desveló su idea de seguir muchísimos años más en la entidad perica, pero siempre siendo "una figura de unión y no de discrepancia".

"Lo único que pido es que si estoy en el Espanyol es porque la gente quiera que esté", dijo el técnico, que se pronunció sobre el estado de forma de Ramón Terrats y de Tyrhys Dolan y que aseguró haber entrado individualmente en el trabajo con cada jugador de la plantilla para recuperar la mejor versión de cada uno.

Enfermería y Calero: "Si hoy no hay nada de última hora, mañana estará toda la plantilla disponible para viajar a Madrid y para poder jugar".

Hacer daño al Atlético: "Sí, ya lo hemos conseguido otras veces. Ha demostrado diferentes caras, en Sevilla contra el Betis, tres días después pierde, luego contra el Barça 4-0... Y finalmente lo del otro día contra el Rayo, pero ellos iban pensando un poco en el Brujas. Es un partido complicado, esperamos competir y dar la cara".

Eliminatoria de Champions: "Puede ser que piensen en Europa, pero vienen de resultados malos en Liga como nosotros últimamente. Debes centrarte en el partido, ellos en su campo son tremendamente fuertes, el público es complicado. De los que más me impresionó el año pasado. Pueden jugar 25 jugadores y ninguno te baja el nivel. Han hecho un desembolso económico enorme y con un potencial que los demás no tenemos".

Elogios recibidos de Simeone: "Esto me dice que hay que volver a hacerlo. Es lo que nos ha hecho estar ahí, recuperar esa fiabilidad defensiva, esa seguridad. Volver a contraatacar, hacer peligro. Con el tiempo todo se pone en su lugar. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. La calma nos tiene que llevar a volver a ganar".

Trabajo de la semana: "Ni antes éramos el mejor equipo del mundo ni ahora el peor. A veces ganamos partidos que no merecíamos y ahora perdemos duelos que no merecíamos. He trabajado a nivel individual con sesiones de vídeo a ver si podemos sacar la mejor versión de cada uno. Todos los equipos tienen momentos malos, a nosotros nos ha tocado ahora y no se salva nadie. El Madrid parecía hace un mes muerto y ahora líder, el Barça parecía campeón y ahora está por detrás...".

Ganar o dar buena imagen: "Para nosotros son ambas cosas. Al final en el fútbol lo único que vale es ganar. Lo otro lo puedes vender como quieras. Pero lo que vale es ganar y hay que hacerlo lo antes posible para coger estabilidad emocional".

El 'Cholo' Simeone del RCD Espanyol: "Te diré una cosa. Mis años aquí son como los años de los perros (risas). Aguantar tres años en el Espanyol tiene mérito. Aunque parezca que no. Nunca me hubiese esperado estar tantos años en el Espanyol. Ojalá pueda estar muchos más. Ojalá. Pero lo único que pido es que si estoy en el Espanyol es porque la gente quiera que esté. Por mantener unidad en el club y ayudar a que el club sea mejor. Si ese momento de irme tiene que llegar porque el momento no es bueno, es cuando tocará irse. Por suerte tengo el apoyo de la gente, del club y de los jugadores. Y son los tres puntos más importantes de todos. Quiero seguir por ser una figura de unidad y no de discrepancia".

Sus años en el Espanyol y la figura de Simeone: "Exacto, son dos años naturales. El desgaste de un entrenador de Primera está ahí. Sabes que en el momento en el que no ganes, críticas va a haber. Es lógico. He estado en la otra parte y si tu equipo no gana tienes una decepción, sobre todo al acabar el partido, te duele más. Pero con Simeone hay que echar la vista atrás. Tenemos muy poca memoria en el fútbol. Y no lo digo por mí. Sino por Simeone. Hay que ver cuándo llegó y cómo está ahora. No iba a la Champions cada año y jugaba por no descender. Lo ha estabilizado, ganando Ligas, Copas del Rey, Europa League, meterlo en dos finales de Champions... Parece poco. Es mucho. Nadie de aquí piensa que el Atlético vaya a quedarse fuera de Champions el año que viene. Y es un trabajo... Al final en la vida te cansas de todo. Y a veces del entrenador. No hay más. Pero si el Atlético está así en el fútbol mundial es en gran parte por Simeone como entrenador".

Ramon Terrats: "A ver, estoy contento con Terrats. Pero grandes actuaciones... Yo creo que ha estado bien, pero grandes actuaciones... Estoy mucho más contento ahora que hace una vuelta, lógicamente. Está mejorando, cada día va a más. Tenemos que ayudarle entre todos a recuperar la mejor versión que tiene. Él pone de su parte, a nivel anímico está mejor. Y eso es bueno. Es importante y ojalá nos ayude de aquí a final de temporada".

Terrats y su opción de compra: "No sé ni dónde estaré yo el verano que viene. Imagínate, Como para saber dónde estará Terrats. No he hablado con el club nada del año que viene, de jugadores mucho menos. Toca centrarse en esta, lograr el objetivo y alcanzar objetivos mucho mejores si podemos".

Tyrhys Dolan: "Dolan, si está a su nivel, es un jugador importante para nosotros. Cuando ha encadenado suplencias, es porque queremos que juegue a su ritmo. Cuando llegó o cuanto estuvo muy bien jugó a un ritmo alto y le dio mucho al equipo. Queremos que haga eso. Después el acierto va dentro del partido, pero no puedes juzgar a un jugador solo por eso. Lo ideal es que jugase siempre con ese ritmo".

Estado del vestuario: "El equipo quiere ganar. Hay que gestionar esa angustia. El otro día el querer ganar nos lleva a no estar bien en la presión con el Celta. Con distancia entre jugadores grande...".

Sorloth y los balones aéreos: "Sí, intentamos analizar al rival. Giuliano es rápido. Griezmann es zurdo. A veces nos equivocamos, peor hacemos el trabajo lo mejor posible. ¿Quiere decir que Sorloth no vaya a rematarte? No, te va a rematar igual o mejor. Como Haaland, o como el Arsenal con Saliba. En la Premier los habrán visto y marcan igual, porque en ese aspecto son mejores".