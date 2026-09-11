Manolo González: "¿Nuestros centrales? Ni siquiera Cubarsí y Militao tienen partidos perfectos"

El RCD Espanyol viaja este sábado a El Sadar, feudo de dulce recuerdo donde amarró el curso pasado una agónica salvación y donde esta vez le espera un Osasuna (16:15 horas) muy cambiado y con nuevo entrenador. Será este el primero de los tres partidos que afrontan los de Manolo González en tan solo seis días. Y pese a la dificultad, al técnico perico solo le vale sumar "los nueve puntos".

"Yo firmo los nueve puntos, no miramos otra cosa. Miramos los tres puntos de mañana primero, sabemos que tenemos dos salidas complicadas. Pero la única cosa que nos vale es ganar los tres partidos y saldremos con esa mentalidad", explicó el gallego en rueda de prensa, que cuenta con las bajas de Kike García, Gorosabel y un Javi Puado que este viernes participó junto a Alan Pace en la ofrenda floral del Espanyol por la Diada de Catalunya.

Regresando a lo deportivo, una de las mejores armas pericas para El Sadar será la de Bryan Zaragoza, que debutó ante el Sevilla y que poco a poco va cogiendo tono físico. Eso sí, su titularidad todavía no está asegurada: "Ha pasado una semana del partido del otro día, y eso te da tiempo a ponerte mejor. Poco a poco irá ganando ritmo, mejorando. Tiene muchas ganas de estar en el Espanyol, ya hizo un esfuerzo para venir, y mañana, sea de inicio o en la segunda parte, saldrá a tope seguro".

Zaragoza y Ramis, cambio de bando

Si Bryan Zaragoza regresa a la que fue su casa como uno de los principales focos de atención, en el bando contrario también estará un experico, Luis Miguel Ramis. El nuevo técnico rojillo no dejó una buena imagen en Cornellà-El Prat, pero espera reivindicarse de nuevo en Primera con un estilo de juego muy diferente, según Manolo González: "Ha pasado poco tiempo del último partido, pero han cambiado de entrenador y Lisci y Ramis son muy diferentes, su estilo no se parece demasiado. En El Sadar siempre son partidos complicados, pero vamos muy bien de moral y convencidos".

Otra de las posiciones donde sigue habiendo dudas es en la defensa, pues Manolo González cuenta con cuatro centrales que pueden ser titulares en cualquier partido. Preguntado por ello, el técnico aseguró que no quiere titulares por decreto: "Vamos a intentar que ningún central se sienta titular indiscutible, es la manera de mejorar. Ni Militao ni Cubarsí tienen partidos perfectos y eso que Cubarsí falla poco para la edad que tiene. Eso es difícil de encontrar".

"A partir de ahí, Drkusic y Unai Núñez tienen un proceso de adaptación. Riedel algo menos. No es que uno sea titular o no; en función del partido, del momento, del estado de forma intentaremos escoger la mejor opción. Por nivel, puede jugar cualquiera esta temporada", concluyó Manolo González, que aprovechó para alzar la voz contra su propio terreno de juego: "El campo (del RCDE Stadium) no acaba de estar en las mejores condiciones y eso no nos ayuda cuando queremos llevar el peso".