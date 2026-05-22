Manolo González se centra en LaLiga y aparca su futuro: "Sería muy bonito acabar ganando ante la afición"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, no piensa más allá del partido de este sábado ante la Real Sociedad (21.00h). Con un año más de contrato, deja su futuro en manos del club, aunque se reafirma en que le gustaría seguir, y reconoce que aún no ha hablado con Monchi sobre ello.

Tras un 2026 en el que la victoria se resistió durante 18 jornadas seguidas, el Espanyol llega al último partido después de encadenar dos triunfos. Pero Manolo González quiere más. “Ante la Real Sociedad saldremos a ganar e intentar acabar la Liga con tres victorias. Sería bonito acabar ganando ante nuestra afición. La mentalidad de todo el vestuario es la de salir a ganar”, manifestó.

El Espanyol ha vivido una temporada muy atípica, en la que se ha pasado de la ilusión a la preocupación en muy poco tiempo. Se soñó con Europa y se acabó sufriendo para lograr el principal objetivo marcado. “El principal objetivo era salvarse. Si no hubiéramos hecho una primera vuelta excepcional, no habríamos llegado al final en esta posición. Hay muchas lecturas de todo lo vivido; ni la primera vuelta era para hacer 33 puntos ni la segunda para reflejar lo que ha pasado”, explicó Manolo. Y fue sincero al reconocer que “me sabe mal porque el año era muy bonito y se fue estropeando por diversos factores. Al final, la temporada acaba bien, aunque podía haber terminado mejor. Hemos logrado el objetivo y esto nos tiene que servir para crecer y seguir avanzando”.

Pese a los momentos complicados, Manolo González nunca dudó de que lograrían la permanencia. Tenía claro que el equipo, cuando ha dependido de sí mismo, ha respondido. “Nunca pensé en tirar la toalla. Cuando perdimos en Oviedo hace dos años, estaba convencido de que subiríamos, y el año pasado, de que nos salvaríamos. No estoy en los sitios por estar. Estaba convencido de que lo sacaríamos; si no, me habría ido. No iba a llevar a los jugadores al precipicio. Irse era la opción más fácil. Yo mañana quiero ganar. No dependemos de nosotros para ir a Europa, pero, si lo conseguimos, la alegría será mucho mayor para todos”, apuntó.

No ha hablado sobre su futuro

El técnico del Espanyol tiene un año más de contrato tras lograr la salvación, aunque, de momento, Manolo no ha hablado con Monchi sobre su futuro: “La última palabra la tiene el club que está por encima de todo. No toca hablar de mi tema, que es lo menos importante, sino del partido de mañana”. Y, reafirmando su voluntad de seguir, dejó claro que no es nadie para exigir fichajes al club. “No soy nadie para poner condiciones al club. Lo que tengo que hacer es trabajar lo mejor posible. Soy un trabajador y lo que me toca es esto, como he hecho desde el primer día, guste más o menos”.

El técnico ha logrado todos los objetivos que le marcaron desde su llegada al primer equipo, en una etapa en la que ha vivido situaciones de todo tipo y ha podido comprobar lo que supone competir en Primera división. “He aprendido que en Primera no puedes dar nada por hecho. Si no estás bien, el rival te penaliza. Por eso decía en la primera vuelta que había que tener cuidado con hablar de Europa, aunque no me esperaba esta segunda vuelta”. También quiso poner en valor el trabajo de todos los que han estado trabajando en la sombra. “He de agradecer a Sergio Ortega, que ha estado a mi lado en muchos momentos de la segunda vuelta, cuando estábamos solos, y también a personas del staff, fisios… que ayudan en el día a día”.

Manolo tiene claro que la afición responderá ante la Real Sociedad “como siempre”. “Creo que está orgullosa de unos jugadores que se han dejado la piel. Mañana cinco equipos pueden descender, y eso da todavía más valor a lo que hemos hecho”. Uno de los momentos que más polémica generó fue el mercado de fichajes de invierno, aunque evitó pronunciarse sobre si echó en falta algún refuerzo. “Nadie lo puede saber. El mercado de invierno siempre es complicado y nadie te asegura que las incorporaciones vayan a funcionar”. A quien sí echó de menos fue al capitán del equipo, Javi Puado, de quien aseguró que “es un jugador muy importante. A nivel táctico es muy bueno y resulta clave para nosotros por la manera en la que jugamos”.

Los jugadores piden que siga

A Manolo González se le vio, lógicamente, mucho más aliviado en la última previa del curso. Ha logrado el objetivo y se siente respaldado por unos jugadores que, durante estos días, han dejado claro que es el capitán del barco. “Es de agradecer que digan eso, ya que son quienes mejor me conocen. Pasamos muchas horas juntos y que valoren tu trabajo, ganemos o perdamos, es algo muy de agradecer. El fútbol es de los futbolistas y vivimos de ellos. Yo no estoy dentro del campo para chutar a puerta o evitar un gol… Cuando nos olvidamos de eso, cometemos errores. Sin ellos yo no estaría aquí; estoy muy orgulloso de todos”.

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Uno de los que ha respondido a lo grande ha sido Carlos Romero, que mañana se despedirá de la afición del Espanyol. “Espero que se despida con un hat-trick”, concluyó.