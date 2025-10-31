Manolo González: “En cualquier categoría y en cualquier competición cuesta ganar partidos”

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado, tras la victoria de su equipo ante el Atlètic Lleida en la primera ronda de la Copa del Rey, que “en cualquier categoría y en cualquier competición cuesta ganar partidos”, y que esta es “la realidad del fútbol actual”.

De hecho, el técnico catalán ha avisado que “no habrá ningún partido fácil en la Copa del Rey”, independientemente de la categoría del rival, y que este tipo de encuentros “no tienen nada que ver con un partido de liga”. Yo los he jugado al otro lado y sé lo que son. Son finales, no hay margen de error y el rival sale muy motivado”, ha declarado.

Satisfecho con el rendimiento de su plantilla

Por ello, y a pesar de las múltiples rotaciones en el once inicial perico, González ha elogiado que “todos los jugadores que han salido han rendido a buen nivel” y que su equipo “da la cara siempre”. Sin embargo, ha apuntado algunos aspectos a mejorar: “Lo único es que no hemos leído bien las ventajas en la primera parte. Eso nos ha complicado un poco más el partido”.

Además, el técnico ha quitado importancia al error de su portero, Ángel Fortuño, en la jugada del gol del Atlètic Lleida. “Tengo mucha confianza en Ángel", ha afirmado.

Una de las noticias positivas para el equipo blanquiazul es el debut con el primer equipo del canterano Ferran Gómez. “Ferran es el jugador que más se merecía debutar con el primer equipo. Se esfuerza y se deja la piel”, ha valorado González.

No obstante, una de las notas negativas del encuentro ha sido el mal estado del césped del Camp d’Esports: “El campo no es ninguna excusa, pero no se podía jugar a fútbol”. González lo ha catalogado como “una vergüenza”.

El entrenador blanquiazul también se ha mostrado contento por el formato actual de la competición: “es una competición bonita para el club en el 125 aniversario.

Sin embargo, ha lamentado el nuevo criterio geográfico en las primeras rondas. Sin esta restricción, según Manolo, el formato sería “mejor para todos y más bonito”.

Finalmente, el técnico también ha opinado sobre su rival, el Atlètic Lleida, que ha “planteado muy bien el partido”. “Lo mejor es que es un equipo reconocible, tiene las cosas muy claras, sabe a lo que juega”, ha añadido”.

También les ha aconsejado “que confíen en el míster, que pienso que es de los mejores entrenadores del club”.