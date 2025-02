Manolo González, sobre el 'caso Mapi León': "El algodón no engaña"

El RCD Espanyol se enfrenta este domingo (14.00h) al Athletic Club en el RCDE Stadium, un encuentro que quiso analizar Manolo González en la rueda de prensa previa. El técnico blanquiazul, que habló sobre los médicos del club, Joan García y el 'caso Mapi León', cree que afrontan "un partido igual de exigente que el del Real Madrid".

El preparador perico ve muy importante dar continuidad a la dinámica en el RCDE Stadium tras los malos resultados fuera de casa. "El equipo debe seguir compitiendo al nivel que lo estamos haciendo. Creo que fuera de casa, pese a no sacar buenos resultados, el equipo no es el mismo de la primera vuelta. A nivel de convicción y a nivel de competir, lo hace mucho mejor. No sé el motivo, quizás hay un bloqueo a nivel mental de que en casa estamos seguros y fuera no tenemos seguridad. En casa, estamos convencidos de poder derrotar a cualquiera". Manolo quiso trasladar ese mismo mensaje a la afición: "El apoyo del público fue clave para ascender el año pasado y está siendo clave para que ahora estemos fuera del descenso y hayamos mejorado en las últimas jornadas".

Sobre el Athletic Club, Manolo quiso elogiar a Valverde: “Tienen uno de los mejores entrenadores de LaLiga, lo ha demostrado con su rendimiento durante muchos años. Es un equipo trabajado que sabe muy bien a qué puede jugar y a qué no. Dominan muchos registros, transiciones, juego directo… Es un partido muy complicado que nos pide lo mejor de nosotros. Hay que defender bien y atacar. Si no atacamos ellos nos encerrarán atrás”.

Es un partido muy complicado que nos pide lo mejor de nosotros. Hay que defender bien y atacar. Si no atacamos ellos nos encerrarán atrás Manolo González — Entrenador del RCD Espanyol

Preguntado sobre Jofre y Antoniu, dos futbolistas que van alternándose en el once titular de Manolo González, el técnico gallego comentó que escoge a uno u otro "en función del rival y del partido". "Jofre venía dando un nivel muy alto, tanto jugando como a nivel físico, y eso te pasa factura. Pero depende del partido y de la semana, a veces hemos acertado y por desgracia el otro día no salió bien (Antoniu fue titular y Jofre le sustituyó al descanso). Además son jugadores que, saliendo, en la segunda parte te dan un plus", analizó Manolo.

Mensaje a los médicos del club

El de Folgoso de Caurel aprovechó el análisis de la enfermería perica para mandar un mensaje al club sobre la importancia de que los médicos den explicaciones. "Tanto Pol Lozano como Brian Oliván van convocados. Pueden competir a nivel óptimo, han completado la semana bien y no habrá problema para que estén. Pablo Ramón va antes de los plazos", comenzó diciendo. Sin embargo, al hablar de Gragera y de Pacheco no se mordió la lengua y pidió a los médicos que salgan a explicar las lesiones de los jugadores, porque él no es "la persona más indicada para hablar de Gragera o Pacheco. Hay que ir todos en la misma dirección y es un tema de club. Debemos volar todos".

Manolo González no se fija en los resultados de sus rivales directos, solo se centra en analizarlos: "Lo que importa es lo que hagamos nosotros. Si miramos a los otros, vamos mal. Toca ganar y sacar puntos como sea. Hay que mirar a los rivales para analizarlos, pero no volverse loco con sus resultados". "Estar fuera del descenso te refuerza, hay que seguir en esa línea y competir al nivel del día del Madrid y del Sevilla. De esta manera, el equipo se mantendrá en Primera División", destacó.

Joan García y De la Fuente

Este domingo, está previsto que Luis de la Fuente acuda al RCDE Stadium. No solo se fijará en los jugadores del Athletic, sino también en Joan García. "A Joan lo ha visto todo mundo. Quien tenga ojos y sepa de fútbol sabe el tipo de portero que es. El nivel es el que se ve cada semana, y entrenando aún más", dijo al respecto Manolo. "Ojalá el fútbol le devuelva todo lo que merece. Ojalá haga un gran partido, mantenga la portería a cero y vaya a la selección. Después de él, el primero que lo celebrará seré yo", añadió.

'Caso Mapi León'

Finalmente, preguntado por el 'caso Mapi León', Manolo González quiso mandar un mensaje de ánimo a Daniela Caracas y afirmó que las imágenes "las vio todo el mundo": "Desde el primer equipo masculino apoyamos a Daniela. Le deseamos lo mejor, queremos que esté bien. Son imágenes que vio todo el mundo, me recuerda al anuncio que decía que el algodón no engaña. Todo el mundo lo vio y sabe lo que pasó en el partido. Yo no quiero entrar en polémicas, la postura que tengan ella y el club es la que apoyaremos nosotros".