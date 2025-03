Manolo González: "Nos vamos con cara de imbéciles, parecía una tanda de penaltis de Copa del Rey"

El entrenador del RCD Espanyol, Manolo González, fue muy contundente con la polémica arbitral vivida en la derrota ante el RCD Mallorca y aseguró que se marchan con "cara de imbéciles".

"Si digo lo que pienso a lo mejor no vuelvo a entrenar más, pero lo ha visto todo el mundo. Son antecedentes que vienen de hace dos años y estamos muy jodidos hoy. Hemos competido de tú a tú al Mallorca y nos vamos con cara de imbéciles", explicó en la rueda de prensa posterior al partido.

"Pierdes de una manera que hace mucho daño, el partido está controlado hasta el primer penalti. La última no tiene nada que ver pero descontando ocho minutos, se para cinco el juego y el partido se acaba en el 98, hay muchas situaciones que no me corresponden a mí. Condiciona toda la segunda parte, aprietas al rival pero es cuestión de repetir. No es penalti para mí y todo lo que ha pasado no lo había visto en mi vida", añadió.

Una tanda de penaltis

"Es que no tengo explicación y digo lo mismo siempre, no hablo del rendimiento del Mallorca, pero esto condiciona el partido porque nos saca del mismo. Al final ha pasado esto y no nos queda mas que apretar y salir a morir", continuó.

"Había un momento que parecía la Copa del Rey, pensaba que era una tanda de penaltis y estaba desorientado. Esto no se ha visto nunca y no había ninguna duda a la acción del penalti, pero la de Jofre ni la revisan. Te puedes equivocar, pero si lo ves de manera objetiva no tiene mucha explicación", aseguró.