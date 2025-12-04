Manolo González: "Esto es una cagada gorda"

El Espanyol recibió este jueves el primer gran mazazo de la temporada. Y lo hizo en la peor competición posible, una Copa de Rey que no da segundas opciones. Nadie se esperaba la eliminación del conjunto perico en el torneo del KO. Lógicamente, tampoco un Manolo González que lo definió como “una cagada gorda” porque han ido "con jugadores del primer equipo", pero no han podido "ni marcar ni ganar".

El técnico perico, en declaraciones recogidas por ‘LaGrada’, pidió "disculpas a socios y aficionados". "Felicitar al Baleares por pasar la eliminatoria. A nivel defensivo han estado bien y han hecho un gran partido. Nosotros no hemos estado bien y hemos tirado la Copa. Hemos ido con jugadores del primer equipo, pero no hemos podido marcar ni ganar. Cuando no competimos a nuestro nivel pasan estas cosas”, explicó Manolo tras el encuentro.

Y es que el once presentado en el Estadi Balear estuvo plagado de teóricos suplentes: “Pienso que hemos sacado un equipo para poder pasar, no como el año pasado en Barbastro. Han jugado todo jugadores de Primera División y con nivel suficiente para pasar la eliminatoria. Hay que hacer autocrítica, yo el primero. Cuando digo que nos demos cuenta de lo que somos hablo de las cosas como las de hoy”.

Preguntado por la derrota, el entrenador del Espanyol dejó una frase contundente: “Esto es una cagada gorda. No puedo engañar a la gente. Hemos venido a pasar la eliminatoria y no lo hemos hecho. Estoy muy cabreado por el partido y jodido por no pasar hoy”.

"Un partido horrible"

"En la primera parte hemos tenido las dos acciones de Salinas y el chute de Roca. Luego la segunda parte alguna más, pero hemos generado muy poco. Hemos hecho un partido horrible. Toca levantarse. Mañana será un día jodido, pero toca ponerse las pilas para el partido del domingo”, añadió el técnico perico, que se centra ya en el partido liguero frente al Rayo Vallecano.

Manolo González aseguró también estar "bastante jodido" por lo sucedido en Palma. “Los partidos de Copa son complicados. Cuando no sales a tu nivel y piensas que ganarás a otro ritmo pasan estas cosas. Si no competimos al máximo nivel no competimos a nadie. Estoy bastante jodido”, concluyó el preparador gallego.