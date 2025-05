Manolo González: "El Barça ahora mismo me da bastante igual, no todo gira alrededor de ellos"

El Espanyol podría certificar matemáticamente la salvación este mismo domingo en Butarque. Bien lo sabe Manolo González, que no quiere ni oír hablar del derbi del próximo jueves y que se centra en lograr la permanencia lo antes posible: "Si puede ser mañana, mejor; saldremos a ganar, no a empatar".

El entrenador blanquiazul, antes de responder a preguntas en la rueda de prensa previa al duelo ante el Leganés, quiso mandar su apoyo a Míchel, entrenador del Girona que se encuentra hospitalizado por problemas de salud: "Quiero mandarle un mensaje de apoyo y ánimos a Míchel por todo lo sucedido. No sabemos exactamente de que se trata, pero que un compañero se encuentre en una situación así no es agradable. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación".

Un partido "complicado"

Ya centrándose en lo deportivo, en el duelo ante el Leganés, Manolo aseguró que "todos los rivales, con unas armas u otras, son complicados. Mañana vamos a ir a ganar, no a empatar, sabiendo que es un partido ante un rival muy duro". "Yo soy ganador, si ganamos mañana lo que intentaríamos en las últimas tres jornadas es competir al máximo hasta el último día de competición", remarcó.

Sobre las claves del partido, ante un equipo en una situación muy complicada, el preparado gallego explicó que "hay que salir convencidos, saber jugar el partido, tener mucha cabeza y dominar muchos momentos del partido. Ser fiables con balón y defender bien sin". "No hemos hablado de la presión que tienen ellos. Lo que importa es lo que pasa dentro del campo, lo que pasa con balón. El partido puede ir por mil situaciones", añadió.

"Me da bastante igual"

El próximo partido del Espanyol tendrá lugar el jueves frente al FC Barcelona en el RCDE Stadium. Preguntado por si firmaría salvarse ante los azulgranas, Manolo fue tajante: "A mí el partido ante el Barça ahora mismo me da bastante igual. No miro más allá, es que me da igual. Yo quiero salvarme lo antes posible. Si puede ser mañana, mejor".

Ante la insistencia sobre el derbi, el técnico blanquiazul dejó claro que "no todo gira alrededor del Barça en este mundo. Es bastante lógico que cualquier socio perico quiere salvarse ya. No le veo sentido a preguntar ahora por el Barça cuando jugamos dentro de cinco días".