Manolo González, sobre las bajas del Betis: "Menos mal que no están, si no estuvieran Lo Celso o Antony también estaría bien"

El Espanyol recibe este domingo al Real Betis con el objetivo de irse al parón de selecciones sumando tres puntos vitales después de tres jornadas sin ganar. El cuadro blanquiazul, igualado en la tabla con los béticos, buscará aprovecharse del desgaste de su rival, que disputó partido de Europa League el jueves. Manolo González, sin embargo, no cree que afecte demasiado, según explicó este sábado en la rueda de prensa previa.

Dejó claro el técnico perico desde un inicio que tiene toda la plantilla a su disposición. Pese a los rumores de una posible baja de Urko González y de Cabrera, ambos estarán disponibles: "Cuando la gente saca noticias, si la caga, ¿no pasa nada? Puede poner lo que le salga de las narices y no pasa nada. He leído que Urko se retira del entrenamiento, que Lele Cabrera no llega al partido... Pues llegan los dos, salvo extrañas circunstancias".

El rival y su desgaste

Ya centrado en el rival, Manolo prevé "un partido complicado": "El Betis tiene una de las cinco mejores plantillas de LaLiga, de más nivel. No solo por los titulares, sino por la plantilla en conjunto. Su dirección deportiva ha hecho un trabajo muy bueno, con una plantilla compensada, pueden jugar jueves-domingo sin problemas y con jugadores de nivel en los dos partidos. Es un partido complicado, pero nosotros sabemos dónde estamos. Será complicado, pero llegamos bien y convencidos de lo que hacemos".

El conjunto verdiblanco viene de jugar el jueves en Bulgaria su partido de la Europa League frente al Ludogorets, pero Manolo no cree que afecté al duelo del RCDE Stadium: "Lo que perjudica en sí es el viaje, no el partido. Pero son equipos y jugadores acostumbrados a jugar partidos seguidos. No repetirán muchos, quizás tres o cuatro. Cambian el equipo entero, tienen mucho potencial, pero lo sacaremos adelante".

También tiene el Betis varias bajas, muchas de ellas de peso. "Menos mal que no están. Si no estuvieran Lo Celso o Antony estaría bien también, por un día que descansen no pasa nada", bromeaba el gallego. "Jugarán Natan, Valentín Gómez... Tienen potencial y arriba tienen pólvora. Es un partido muy exigente", añadió.

Pol Lozano y la plantilla

Preguntado por Pol Lozano, Manolo González volvió a romper otra lanza a su favor: "Tácticamente es muy completo, entiende el juego muy bien. Si con sus condiciones físicas -no es por ejemplo Tchouaméni- no tuviese esa comprensión del juego no jugaría en Primera División. Juega en Primera más limitado físicamente que otros porque es bueno".

Sobre la situación de la plantilla perica, el técnico aseguró estar "tranquilo". "Tenemos una sensación de tranquilidad. De irnos a casa con la cabeza alta porque las cosas se hacen bien independientemente de los resultados, hemos merecido más en los últimos dos partidos, pero estamos convencidos de lo que hacemos y confiados de que competiremos al máximo nivel cada fin de semana".