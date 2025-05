Manolo González avisa al Espanyol: "Hay que invertir en futbolistas"

El Espanyol se mide al Betis este domingo con la intención de sumar los tres puntos para acercarse a la permanencia en Primera División. El conjunto blanquiazul tiene cerca la salvación, pero todavía necesita dar un paso más. "Cuanto antes, mejor.

Cuando lo logremos, podremos jugar los partidos que queden compitiendo al máximo, pero ya con el objetivo cerrado", expresó Manolo González en la rueda de prensa previa al duelo liguero.

El técnico perico prefiere no estar pendiente de sus rivales y centrase en su equipo: "Solo me preocupa que el equipo esté bien y llegue bien a los partidos. Si esto pasa, estoy tranquilo. Tenemos que competir al máximo cada semana".

Para ganar al Betis y seguir sumando, Manolo González tiene clara la receta. "Seguir mejorando y tener más soluciones en tres cuartos de campo. Hemos mejorado con balón y a nivel defensivo, pero tenemos que atrevernos mucho más en ataque para crecer de aquí a final de temporada", explicó.

El preparador destacó que el cuadro andaluz "penaliza mucho" al contrario cuando este está descolocado o abierto. "Cuando robemos, debemos transitar bien y tener pausa. Hay que amenazar al rival, que sienta que cada vez que les atacamos podemos generar situaciones de gol", señaló.

Pese a jugar en casa, donde el Espanyol sólo ha perdido tres veces este curso, González no se siente favorito: "En esta Liga sólo se pueden considerar favoritos tres equipos. Nosotros sabemos que para competir y ganar tenemos que ir al 120 por ciento. Si no, no le ganaremos a nadie".

Finalmente, apostó por una consolidación del proyecto deportivo del Espanyol. "Debe haber inversión porque el valor del club al final también son los jugadores. Si tienes cedidos y haces un buen año no los vas a poder vender. Necesitamos, como club, dar cada año un paso adelante", afirmó.

González, además, insistió en que la afición debe ser consciente de la realidad del club: "¿Si el año que viene la inversión es de cero euros qué vamos a vender? No podemos engañar a la gente".