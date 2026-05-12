Manolo González, autocrítico antes de la 'final' ante el Athletic: "La hemos cagado nosotros"

El Espanyol tiene que salir de la espiral negativa para no jugar la próxima temporada en Segunda. Es sencillo, tanto que resulta complicado. Porque la racha de 18 partidos sin ganar es una mochila enorme a cuestas. Pero el cuadro blanquiazul, a pesar de todo, depende de sí mismo para no bajar. Cuatro puntos -en el mejor de los casos- de los nueve que quedan en juego. La primera cita, el Athletic Club en el RCDE Stadium este miércoles (19.00h).

Manolo González, entrenador, es el primero que apunta a escapar de la crisis. Al respecto habló en rueda de prensa, analizando lo importante de ir a por todas: "Estos partidos los tienes que jugar a morir, a darlo todo. Hay que darlo todo para ganar. Lo que importa somos nosotros, que estemos bien y que no lo perdamos nosotros. El rival da igual".

Monchi, nuevo director general deportivo del RCD Espanyol / @RCDEspanyol

Por supuesto, hubo un tema ineludible también: la presencia de Monchi. El nuevo director general deportivo del Espanyol estuvo por el RCDE Stadium: "Hablamos con él, nos transmitió confianza para darlo todo hasta el final. Confía que saquemos la situación adelante. Acaba de llegar, tiene que aterrizar como quien dice. Nos da un punto de estabilidad y es una ayuda para todos. ¿Si es un revulsivo? No lo sé. Es una figura importante. Pero lo más importante son los futbolistas, tenemos que estar bien y trabajar para ganar el partido".

El once, en principio, lo tiene claro. Salvo alguna pequeña duda, sabe que no estarán los lesionados Puado y Ngonge, ni los suspendidos Dolan y Calero: "La alineación la tenemos bastante clara de cara a mañana, solo hay una pequeña duda. El resto lo tenemos decidido. Importa mucho los que salgan en la segunda parte. Necesitamos que den el máximo. En principio, si no hay una cosa rara en el entrenamiento, Romero está para jugar. Notaba molestias en Sevilla y por eso hicimos el cambio. Ngonge no llega".

"El que no esté preparado..."

Es ahora el de Folgoso do Courel uno de los cuestionados. Normal, teniendo en cuenta el drama de la segunda vuelta. Y así lo entiende: "Me siento querido, es normal que cuando no ganas la gente esté enfadada. Si tiene que ser así, lo asumo. Es un tema de grupo.Estoy seguro que el equipo logrará el objetivo. Lo que no quiero es estar aquí agarrado a la silla y no soltarla. Quiero al club y lo que quiero es lo mejor para él. Me dejaré siempre la piel por el Espanyol".

Manolo González, en el duelo contra el Sevilla / Agencias

Cuestionado por las razones de la crisis de resultados, no se escondió: "No las tengo muy claras a nivel futbolístico. Si me dices que el equipo no está con el míster, me habría ido y ya está. Si no nos lo tomáramos en serio, me iría también. Pero no es así. Creo que lo podemos sacar, se han dado muchas circunstancias. Cagadas nuestras, la hemos cagado nosotros, y partidos que no se dan cuando las cosas van mal. Es una experiencia más. Una lástima, porque era un año bonito para conseguirlo y estar tranquilo. Pero hay errores por parte de todos. No solo de los que damos la cara en el campo"

Pase lo que pase, la consigna es clara: ganar con fútbol y con... "personalidad... por no decir otra cosa. Dejarse la piel no es correr, hay que defender bien el balón parado, concentrado más que nunca. En esta segunda vuelta las acciones te perjudican. Somos personas, hay días mejores y peores. El equipo siempre ha intentado hacer lo mejor posible. El que no esté preparado para asumir esta situación, mala suerte. Igual no es su deporte".

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Sobre la entrada de algún futbolista de la cantera, Manolo pidió calma: "No es lo mismo entrar a jugar en un equipo cuando estás jugándote el descenso en Primera. Lo haremos si creemos que es ideal para el equipo. Lo que no haremos será tirarlo a jugar. Jugar en el primer equipo del Espanyol no se puede regalar. Se tiene que ganar en el campo. Es importante tenerlo claro. Timera, Ferran Gómez y Lluc Castell irán convocados".