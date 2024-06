Manolo González: "Es un ascenso de todos"

El técnico del Espanyol, Manolo González, afirmó tras darle la vuelta a la eliminatoria de 'playoff' ante el Oviedo haber sentido "una alegría muy grande" por lograr el ascenso a Primera División.

El entrenador 'perico' salió a rueda de prensa con todo su cuerpo técnico al que dirigió unas palabras: "En primer lugar, agradecer el trabajo de estos profesionales, que han hecho un gran trabajo y estoy muy agradecido por su trabajo y su compromiso con el club".

Manolo también indició que el ascenso "tiene parte de los dos entrenadores que han estado antes que yo (Luis García y Luis Miguel Ramis) y agradeció "a los que han estado siempre y a mi familia que hemos sufrido mucho".

Al ser preguntado por el primer sentimiento después de conseguir que el Espanyol regresara a Primera, el técnico apuntó a la alegría: "Mucha alegría porque sé que mi valoración como entrenador cambia con lo de hoy. Hemos tenido doce partidos con un calendario exigente y el equipo ha acabado apretando arriba y siendo exigente. Muy feliz que el Espanyol esté donde le toque por historia".

"Nos reivindica a todos, en España tenemos muchos estereotipos y es difícil que gente joven o que están en categorías más bajas puedan entrenar al más alto nivel. Yo estoy agradecido al Espanyol por darme la oportunidad, agregó.

Sobre su continuidad, Manolo manifestó que "me gustaría seguir". No obstante, señaló que "no depende exclusivamente de mí, pero claro que quiero seguir y empezar una temporada de cero, aunque pase lo que pase voy a seguir queriendo al club".

Mirando hacia atrás, Manolo aceptó la oferta para el filial 'perico', dejando al lado opciones más interesantes económicamente. "Vine al Espanyol porque siempre he querido venir y ha salido mejor imposible. He intentado trabajar como un animal, sacar al equipo adelante y se ha conseguido y con una buena imagen", explicó.

"Yo esperaba subir, siempre he sido muy positivo. Estaba muy convencido. El guion no tenía ni idea, pero al final se trataba de ascender como fuese", declaró al ser preguntado por los momentos de dudas.

El Espanyol superó al Oviedo en un duelo muy exigente donde tuvo que sufrir hasta el final: "Hemos sido muy valientes, hemos tenido el acierto para abrir el partido, a ellos les ha pegado un golpe muy fuerte. Otros días con más llegadas nos ha costado más. Mira si hemos sufrido que me he quedado calvo".

Sobre el papel de la cantera, el entrenador blanquiazul indició que es "clave". "Al final es gente con hambre, que ha sentido el club. Hoy había bastantes jugando y otros en el banquillo. Eso nos dice que la cantera está viva y tenemos que intentar ir a ese camino", apuntó.

Por último, fue preguntado por la aportación fundamental de Joan García en la portería y Javi Puado en la punta de ataque, Manolo González no entró a valorar actuaciones individuales e indició que "es un ascenso de todos".