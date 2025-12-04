Manolo González apuesta por una Copa que genera ilusión

Pocas veces en los últimos años afrontaba el Espanyol la Copa del Rey con tanta ilusión. La situación del club en las últimas temporadas, luchando o bien por la salvación o bien por el ascenso, no permitía centrar el 100% de los esfuerzos en el torneo del KO. Pero este año todo es diferente. Gracias a los 24 puntos que atesoran, los de Manolo González podrán disfrutar del torneo que le ha dado a la entidad catalana sus mayores alegrías en forma de cuatro títulos.

"Queremos llegar lejos y hacer una gran Copa del Rey. Sabemos que ganarla cada vez es más difícil porque los grandes tienen mucha exigencia. Ya nadie tira la Copa como pasaba antes. Es muy difícil ganarla, pero nosotros iremos a muerte por llegar lo más lejos posible", aseguró Manolo González en la previa del encuentro.

Viaja el Espanyol a Palma de Mallorca para enfrentarse al Atlético Baleares (19.00 horas), equipo que pelea en Segunda Federación por el ascenso. Pese a ser un rival potente y sólido, la diferencia de dos categorías permitirá a Manolo González tirar de las famosas rotaciones, con el objetivo también de mantener a toda la plantilla enchufada para mantener las buenas sensaciones en LaLiga, donde el domingo reciben al Rayo Vallecano.

Sin embargo, el técnico no quiere oír hablar de "onces titulares" y "onces suplentes": "Para mí el once que sale es muy potente. No sé a qué se refiere la gente. No todo el mundo puede jugar los mismos minutos, pero mañana (hoy) serán todos jugadores del primer equipo y que han sido titulares en liga".

Rotaciones en el once

Hombres como Fortuño -el portero de la Copa y que cuenta con toda la confianza del técnico-, Salinas, Riedel, Miguel Rubio o Rubén Sánchez podrían ser titulares esta tarde en la retaguardia, mientras que Manolo podría dar descanso a Pol Lozano y Edu Expósito en la medular.

Será una gran oportunidad para un Javi Hernández inédito en Liga y que ocupará la mediapunta y para Charles Pickel, que no está disfrutando de muchos minutos últimamente y que se marchará en breves a la Copa África con RD Congo. Urko González o Terrats podrían completar la medular.

Más dudas surgen en ataque, donde el preparador perico se reservará a jugadores como Pere Milla, Dolan o Roberto. Habrá que ver qué sucede con un Kike García importantísimo en Liga pero casi siempre partiendo desde el banquillo. La oportunidad se le genera a los hombres de banda, con alternativas para Jofre Carreras, Antoniu Roca y Luca Koleosho.