Manolo González, año IV: a la caza de Valverde, Maguregui, Azkargorta… ¿y Paco Flores?

Manolo González afrontará en apenas un par de meses su cuarta temporada al frente del RCD Espanyol. Pocos entrenadores han tenido el honor de dirigir al cuadro perico tanto tiempo a lo largo de sus casi 126 años de historia.

Acostumbrado el club blanquiazul recientemente a mover el banquillo una e incluso dos veces por año, la consolidación del de Folgoso do Corel aporta ese plus de estabilidad que hacía tiempo no se veía en Cornellà-El Prat.

Cuando más se dudaba de su continuidad, el técnico gallego recibió la doble ratificación de Monchi, como en su día lo hizo Fran Garagarza. El nuevo director general deportivo del Espanyol no solo le mantuvo en el banquillo cuando el equipo se arrastraba por Primera con 18 jornadas seguidas sin ganar, sino también al finalizar la temporada, cuando se debatía si debía seguir otro año más al frente del equipo. El tiempo dio la razón a Monchi en su primera ratificación, y el mismo tiempo se la dará con la segunda.

Afronta Manolo González una temporada 26/27 que podría ser histórica para él. El técnico perico entró la pasada campaña en el selecto club de los 10 de entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de la entidad a lo largo de sus ya casi 126 años. Pero Manolo quiere más.

En total ha dirigido el gallego 96 encuentros desde que llegase a mitad de la temporada 23/24 en Segunda División, y se sitúa ya en el TOP-10 histórico a tan solo tres partidos de una leyenda como Ernesto Valverde (99), a quien superará en la cuarta jornada del campeonato. Atrás ha dejado tras esta última campaña a hombres como Lotina, Quique Sánchez Flores o Vicente Moreno, entre otros.

Si la temporada 26/27 fluye como se espera en el Espanyol y se cumplen los objetivos, Manolo sumará un mínimo de 39 partidos más (los 38 de Liga y al menos uno de Copa), lo que le colocaría con 135, superando también a José María Maguregui (126) y a Azkargorta (134) en la octava y séptima plaza, respectivamente.

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De su andadura en la Copa del Rey dependerá que pueda dejar atrás también a Paco Flores, sexto con 138, aunque eso son palabras mayores. Todavía muy lejos quedan Pochettino (161), Camacho (178), Clemente (182), Santmaría (265) y Patricio Caicedo (344), siempre según datos oficiales del propio club blanquiazul.