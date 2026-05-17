Manolo González, aliviado y feliz: "Tengo un año más de contrato, quiero seguir en el Espanyol"

Con una sonrisa de oreja a oreja, manteado por sus propios jugadores en el césped de El Sadar y con Carlos Romero y la plantilla rendidos a su trabajo, Manolo González dejó claro en rueda de prensa que quiere "seguir en el Espanyol".

El conjunto blanquiazul certificó frente a Osasuna la permanencia. Le valía con un empate, pero él no quería ni oír hablar de 'biscottos'. Y así lo demostró. Con goles de Romero y Kike García, el Esapnyol será de Primera División el año que viene, y Manolo tiene claro que quiere ser siendo el líder del equipo.

"Tengo contrato y quiero seguir. Yo me iré cuando no me quieran. Me quiero quedar y cumplir mi contrato. Lo he pasado muy mal, pero estoy muy fuerte para seguir", aseguró tras el encuentro al ser preguntado por su futuro.

Sobre la situación, valoró que "dentro estábamos seguros de que lo sacaríamos adelante": "Lo que quiero que el club tenga estabilidad y que vayamos creciendo y mejorando dando pasos adelante".

Como si hubieran ganado la Champions

Y sobre el vestuario, comentó que vio "una gran felicidad. "Parece que hayamos ganado la Champions hoy. Estos jugadores han sufrido mucho. Sufrieron mucho por subir, el año pasado en la recta final… Hay jugadores aquí que han vivido descensos. Y tras lo que nos estaba pasando es complicado. La única explicación que encuentro es mental", explicó.

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Preguntado por cómo vivió estas últimas semanas, dejó claro que lo que le ha sucedido "no tiene nombre": "Tras 18 partidos sin ganar, que la afición coree tu nombre. No sé explicarlo. Es un agradecimiento eterno a la afición, jugadores y mucha gente. Lo que hacen hoy, hacerlo en la primera vuelta es fácil, pero hoy es de agradecer".