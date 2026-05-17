Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jornada unificada LaLigaDescenso LaLigaCalculadora descensoBarcelona - BetisLesión Ferran TorresÁlex MárquezSevilla - Real MadridDónde ver Barcelona - BetisMotoGPCiclistasÁlex Márquez accidenteGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaSinner - RuudZegama 2026Jornada unificadaCalculadora descensoDieta LewandowskiFitnessAlbert BecklesImpuesto de sucesionesRefugio LewandowskiXabi Alonso refugioRécord BarçaSwatch BarcelonaPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

RCD ESPANYOL

Manolo González, aliviado y feliz: "Tengo un año más de contrato, quiero seguir en el Espanyol"

El técnico blanquiazul respiró aliviado tras certificar la permanencia en El Sadar y aseguró que está "muy fuerte para seguir" y que se marchará "cuando no me quieran": "Es como si hubiéramos ganado la Champions"

Manolo González, manteado en Pamplona

Manolo González, manteado en Pamplona / EFE

Marc Marín

Marc Marín

Con una sonrisa de oreja a oreja, manteado por sus propios jugadores en el césped de El Sadar y con Carlos Romero y la plantilla rendidos a su trabajo, Manolo González dejó claro en rueda de prensa que quiere "seguir en el Espanyol".

El conjunto blanquiazul certificó frente a Osasuna la permanencia. Le valía con un empate, pero él no quería ni oír hablar de 'biscottos'. Y así lo demostró. Con goles de Romero y Kike García, el Esapnyol será de Primera División el año que viene, y Manolo tiene claro que quiere ser siendo el líder del equipo.

"Tengo contrato y quiero seguir. Yo me iré cuando no me quieran. Me quiero quedar y cumplir mi contrato. Lo he pasado muy mal, pero estoy muy fuerte para seguir", aseguró tras el encuentro al ser preguntado por su futuro.

Sobre la situación, valoró que "dentro estábamos seguros de que lo sacaríamos adelante": "Lo que quiero que el club tenga estabilidad y que vayamos creciendo y mejorando dando pasos adelante".

Como si hubieran ganado la Champions

Y sobre el vestuario, comentó que vio "una gran felicidad. "Parece que hayamos ganado la Champions hoy. Estos jugadores han sufrido mucho. Sufrieron mucho por subir, el año pasado en la recta final… Hay jugadores aquí que han vivido descensos. Y tras lo que nos estaba pasando es complicado. La única explicación que encuentro es mental", explicó.

Noticias relacionadas

Preguntado por cómo vivió estas últimas semanas, dejó claro que lo que le ha sucedido "no tiene nombre": "Tras 18 partidos sin ganar, que la afición coree tu nombre. No sé explicarlo. Es un agradecimiento eterno a la afición, jugadores y mucha gente. Lo que hacen hoy, hacerlo en la primera vuelta es fácil, pero hoy es de agradecer".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL