Manolo González: "Es el año en el que estoy más contento con la plantilla"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, auguró este viernes que el partido de este sábado contra la Real Sociedad en Anoeta será "largo, complicado y difícil" y avanzó que el rival "demandará una versión muy buena para ganar".

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, restó importancia a las dos derrotas de la Real Sociedad contra el Betis (1-0) y el Real Madrid (4-1).

"Tiene opciones de empatar contra el Betis y pierde contra el Madrid. La clasificación de hoy no es real, son dos campos complicados", especificó.

El preparador blanquiazul desgranó las virtudes del conjunto vasco: "Tiene un buen balón, te puede someter con transiciones, tiene varias estructuras para ataque, jugadores con nivel de uno contra uno y con buen golpeo fuera del área. Te pueden hacer gol y son buenos en muchas situaciones".

Sobre el duelo del curso pasado en Anoeta, en el que el Espanyol mandaba 0-2 y empató 2-2, el técnico reconoció que fue "una lástima". "Es un partido exigente, pero estamos preparados", insistió. Además, afirmó que el Espanyol llega "bien" tras perder ante el Madrid: "Hay que afrontar los golpes".

Preguntado por si el desparpajo de los futbolistas de ataque son una apuesta por la "diversión", el entrenador ha respondido con una sonrisa. "Diversión... 'El Cirque du Soleil' del Espanyol. La versión es ganar, aquí no existe otra manera. Es jugar y competir bien", argumentó.

Por otra parte, González valoró positivamente el fichaje del extremo Bryan Zaragoza: "Ha sido un gran trabajo de la dirección deportiva para traer a un jugador de nivel. Era un futbolista que pedíamos y ha sido un trabajo duro para cuadrarlo todo con el jugador y con el Bayern".

El preparador destacó que el propio Bryan Zaragoza "ha puesto mucho de su parte para venir aquí". El entrenador avanzó que todos tienen una gran confianza en su rendimiento esta temporada. "Esperemos que nos ayude porque tiene un nivel diferencial", señaló.

Respecto al lateral Rubén Sánchez, cuyo futuro podría estar lejos del Espanyol, González señaló que no va convocado por "decisión deportiva". "Es un buen chaval y se entrena bien. Cuando pasan muchos partidos y ocurren cosas que vienen pasando habitual, debes buscar que los errores no se sigan cometiendo", expuso.

El responsable del banquillo blanquiazul añadió que el listón deportivo debe incrementarse: "Debemos subir la exigencia del club respecto al nivel del jugador y que se dé cuenta de que está en un club importante".

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En cuanto a la planificación deportiva, González está satisfecho. "Es el año en el que estoy más contento con la plantilla. Se ha trabajado de forma conjunta, hemos consensuado los futbolistas y han venido jugadores como Cala o Bryan. También centrales importantes como Unai Ñúnez y Vanja", confesó.