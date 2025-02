Manolo González, sobre las amenazas a Carlos Romero: "Me parece vergonzoso"

El RCD Espanyol visita un siempre difícil Reale Arena para medirse a una Real Sociedad que quiere acercarse a los puestos europeos. Los de Manolo González afrontan la cita con la moral por los aires, tras esa épica victoria en el RCDE Stadium ante el Real Madrid gracias a un tanto de Carlos Romero. Ejercicio brutal de resistencia y trabajo para salir del descenso.

Momento clave para poner a prueba esa regularidad y sumar puntos lejos del feudo blanquiazul. Con esa idea entre ceja y ceja, Manolo González compareció ante los medios para analizar el duelo del próximo domingo ante la Real Sociedad: “Ya nos toca ganar fuera hace tiempo. Veremos porque el campo y el rival son exigentes, un partido difícil y complicado pero el equipo llega bien, tras las vacaciones el equipo tenía otro ánimo, otra chispa, el parón nos fue bien, vamos a intentar ganar sabiendo que es complicado y difícil”.

Actualizó el estado de la enfermería y confirmó la baja de Fernando Pacheco, quien "sufre una lesión en el tobillo que viene arrastrando toda la temporada". De Brian Oliván dijo que "vamos a intentar gestionarlo para que llegue al domingo y esté en condiciones de competir”.

Al ser preguntado sobre si estaban inmersos en la semana más feliz de la temporada y de si habían podido aislarse de todo el ruido mediático, aseguró que vivían bastante al margen. "Hemos entrenado pensando en la Real y el partido del Madrid es historia. Una alegría grande porque es una victoria que permite salir del descenso pero estamos centrados en la Real que es lo que nos preocupa”.

Condenó, sobre todo, el trato que está recibiendo Carlos Romero tras realizar esa entrada sobre Kylian Mbappé que fue sancionada con tarjeta amarilla. "Me parece lamentable, cosas tremendas, el tema de redes sociales empiezan desde el Gobierno a cortar esos temas y que se registren con su cara o un día pasará algo grave. Ya ha pasado con chicos. Me parece vergonzoso que por un partido de fútbol en el cual realizas una entrada en la que no hay lesión reciban amenazas tanto tú como tu pareja. Lo voy a condenar le pase a Romero o a cualquier jugador de Primera”, aseveró con contundencia.

"Tenemos un par de dudas en la alineación y [Urko] es una de ellas, pero lo tenemos bastante claro e intentaremos escoger la mejor opción teniendo en cuenta las características de rival y que queremos ir a ganar el partido", valoró. Asimismo, quiso mandar un mensaje de ánimo a Kirian Rodríguez, que el jueves anunció que debía afrontar un nuevo tratamiento contra el cáncer: “Me gustaría enviar un mensaje de parte de cuerpo técnico y vestuario al jugador de Las Palmas, desearle lo mejor de corazón, estamos seguros que saldrá adelante. Desearle todo lo mejor”.