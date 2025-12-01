Manolo González, a la altura de Camacho, Valverde y Pochettino

El RCD Espanyol vive en un constante estado de felicidad. Nadie se lo habría imaginado una vez finalizada la pasada campaña. Incluso pocos habrían pensado en verano -pese al gran mercado de fichajes completado por la dirección deportiva- que el cuadro blanquiazul iba a plantarse en la decimocuarta jornada liguera con 24 puntos en su casillero. Eso es lo que ha logrado tras el triunfo de Vigo, donde un gol de Kike García impulsó todavía más a un equipo que puede soñar en grande.

Y todo ello gracias al trabajo de Manolo González, que supo dar con la tecla en su momento para revertir la mala dinámica perica salvando al equipo en la última jornada y que ahora ha construido un vestuario fuerte, unido y sobre todo ganador, que sabe sacar adelante partidos 'de equipo grande' como los recientes ante Sevilla y Celta de Vigo.

Prueba de ello son los resultados cosechados por el Espanyol a estas alturas de temporada. Siete victorias, tres empates y cuatro derrotas en el casillero que le sitúan sexto en la tabla con los mismos puntos que el quinto (Real Betis), cuatro por encima de la octava posición (Getafe y Athletic) y a ocho puntos de la décima plaza.

Por poner en contexto la hazaña de Manolo González, debemos remontarnos a la jornada 14 de la campaña 24/25, cuando el Espanyol caía goleado en Montilivi ante el Girona y sumaba tan solo 11 puntos, ocupando posiciones de descenso y con el rumor de una posible destitución del técnico. Y menos mal que se quedó en eso, en un rumor.

Manolo González, técnico del Espanyol, en Balaídos / RCD ESPANYOL

Un año después, Manolo no solo ha logrado sumar 13 puntos más a estas alturas de temporada, sino que ha trasladado un optimismo generalizado en todos los estamentos del club con un equipo capaz de ganar en cualquier estadio y ante cualquier rival. El objetivo de la salvación está bien encarrilado (suma más de la mitad de los puntos necesarios) y hablar de Europa es inevitable, aunque en el vestuario opten por la cautela.

Mejores inicios pericos en LaLiga

Tal es el éxito logrado por Manolo González que su espectacular arranque de temporada le coloca en el Top-6 de entrenadores de la historia del Espanyol con más puntos en la jornada 14 de LaLiga. Tan solo tiene por delante a técnicos de la talla de Camacho, Valverde, Pochettino o Lotina. Todos dejaron su huella en la entidad perica a base de resultados, clasificaciones para la UEFA e incluso títulos.

Manolo González, entrenador del Espanyol / EFE

El récord blanquiazul a estas alturas de temporada lo atesora Camacho, que sumó 31 puntos de 42 posibles en la campaña 1995/96 y que terminó clasificando al equipo para la UEFA en la cuarta posición con 74 unidades (en una Liga de 22 equipos y 42 jornadas). Además, dos temporadas después (1997/98) cosechó 25 puntos con el mismo número de partidos, cifra que le coloca por partida doble en el ranking de mejores inicios ligueros de la entidad catalana.

Mejores inicios de Liga del Espanyol (jornada 14) 31 en 1995-96 (Camacho)

28 en 2010-11 (Pochettino)

26 en 2004-05 (Lotina)

26 en 2007-08 (Valverde)

25 en 1997-98 (Camacho)

24 en 2025-26 (Manolo González)

A los 31 puntos de Camacho le siguieron muy de cerca los 28 de Pochettino en la jornada 14 de la temporada 2010/11, para colocar al equipo momentáneamente en posiciones de Champions. Sin embargo, aquel año el cuadro blanquiazul se desinfló con el paso de las jornadas y concluyó la Liga octavo y a nueve puntos del séptimo, que se clasificaba para la previa de la Europa League.

El Top-3 lo cierran otros dos de los entrenadores más importantes de la historia del Espanyol: Miguel Ángel Lotina y Ernesto Valverde. Ambos sumaban 26 puntos a estas alturas de curso. Lotina lo logró en la campaña 2004/05, situando al club a la altura de Real Madrid y FC Barcelona. Aquel Espanyol terminó quinto y se clasificó para la UEFA quedándose a un solo punto de la Champions. Ernesto Valverde, por su parte, hizo lo propio tres temporadas después (2007/08), pero la plantilla no corrió la misma suerte ese año y completó una pésima segunda vuelta que le colocó en la duodécima posición al término de los 38 jornadas.