Manolo evita mirar más allá de la salvación: "¿Europa? En el Nou Sardenya"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, compareció en rueda de prensa tras el triunfo del conjunto blanquiazul en casa ante el Getafe (1-0), válido para mantener la racha de victorias (tres seguidas) y para acercarse cada vez más a la soñada permanencia matemática a falta de seis jornadas para finalizar LaLiga (siete para los pericos, con un partido menos por el aplazamiento ante el Villarreal).

En primera instancia, Manolo prefirió no hablar de salvación mientras no sea matemático: "Hasta que no tenga todo asegurado, no diremos nada. Queremos los 41 puntos rápido. Lo que no podemos hacer es dejarnos ir. Ya nos tocaba disfrutar y reír un poco, que siempre son penurias", puntualizó el técnico blanquiazul.

Agradeció la buena racha para mantener el juego del equipo: "Tocaba que el equipo estuviese más seguro con pelota, es un trabajo muy largo. Los resultados te dan confianza, te ayudan a que los jugadores no tengan miedo con la pelota y se atrevan, que tengan claridad para jugar. Edu está a un nivel muy bueno y está ayudando mucho en ese aspecto".

SATISFECHO CON LOS SUYOS

Tuvo también palabras el preparador perico para su grupo de futbolistas: "Estoy muy orgulloso de la mejora de los jugadores. Se está demostrando que no somos el mejor de la liga, pero sí que somos buen equipo. Sentimos los colores y el escudo y, al final, queremos lo mejor para el Espanyol. Me alegro mucho por ellos".

Al ser consultado por una posibilidad de Conference o Europa League, Manolo tiró de ironía: "¿Europa? En el Nou Sardenya, ¿no?", comentó, a tono de broma con el nombre del equipo de Segunda RFEF. "Vamos a tener los pies en el suelo, vamos a ir partido a partido. Ojalá algún día estemos para eso, toca ser humilde, pero no pensar en lo que no somos. La historia del club es muy grande, pero sabemos de dónde venimos", puntualizó.

Se refirió al apoyo de los suyos en la previa con el recibimiento que les hicieron: "No es la primera vez. Estamos muy agradecidos a la afición. Es un punto que tiene el Espanyol de ventaja respecto a los otros equipos. Estaré eternamente agradecido. Cuando ganas es muy fácil, lo difícil es ir con nosotros cuando pierdes. Agradecido siempre".

Además, en 'DAZN', Manolo también habló sobre el rendimiento de Joan Garcia bajo palos: "Esto es lo mismo que cuando el Barça tenía a Messi y el partido estaba atascado. Nosotros lo tenemos en la portería".