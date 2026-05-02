Manolo: "Es el día ideal para que venga el Madrid"

El RCD Espanyol recibe este domingo al Real Madrid en el RCDE Stadium, un partido clave para el equipo de Manolo González de cara a la salvación y algo menos importante para el de Álvaro Arbeloa, que tiene la liga ya casi inalcanzable a manos del FC Barcelona.

Este sábado, el técnico perico, en rueda de prensa, comentó que "el vestuario está con fuerzas, con ganar y con competir al máximo nivel como está haciendo aunque los resultados no acompañen. El partido será largo y el rival exigente. Es el mejor día para que venga el Madrid. Quizás es el día ideal".

El Espanyol, con una segunda vuelta de LaLiga EA Sports para olvidar, no ha conseguido aún ninguna victoria este 2026. Los tres puntos en una zona tan apretada como es la parte baja de la clasificación podría darle una alegría al equipo que solo pudo sacar un empate de su último partido, este pasado lunes en casa ante el Levante.

"Llevamos una segunda vuelta donde hemos merecido más, pero la realidad de puntos es la que es. Mirar atrás no tiene ningún tipo de sentido y toca mirar adelante y salir a morir ante el Madrid. Estar bien colocados y saber cuando toca ir a presionar. Sobre todo no dejar correr al Madrid porque sabemos que allí son letales", dijo Manolo. "La afición va a estar al lado del equipo. Los pitos del otro día son normales porque la afición esperaba la victoria y además acabamos con un lanzamiento al palo del rival. El equipo hizo todo lo que pudo para ganar el partido. La segunda parte no fue buena y entiendo el cabreo de la afición. Lo que estoy seguro es que mañana va a apretar al equipo como siempre. Un problema físico no es porque lo podemos mostrar con datos. El equipo fue el que más corrió de la jornada pasada."

"No va a haber nadie del Madrid que venga a pasearse, ni mucho menos. Y menos con el club que es y el escudo que llevan. Será un partido duro pero sabemos que somos capaces de ganarles, como el año pasado aquí cuando ellos estaban en su mejor momento"

Pese a que el rival pueda no jugarse nada, Manolo no se fía: "Una vez entras a jugar, todo el mundo quiere ganar. No va a haber nadie del Madrid que venga a pasearse, ni mucho menos. Y menos con el club que es y el escudo que llevan. Será un partido duro pero sabemos que somos capaces de ganarles, como el año pasado aquí cuando ellos estaban en su mejor momento".

"Nosotros pensamos que vamos a ganar. Vamos a competir al máximo nivel, sabiendo la dificultad del partido, que la portería a cero es importante y que tenemos que generar situaciones de gol. Hemos conseguido recuperar la estabilidad defensiva excepto en el día del Barça que se decidió al final. Hay que tener esa pausa en los últimos metros que tuvimos en la primera vuelta", añadió.

"El Espanyol y el Madrid son equipos con historia, a diferente nivel, pero que te exigen dar lo mejor. En el momento que entrenas a este tipo de equipos lo tienes que saber porque en el momento en que las cosas no van bien, estás más expuesto que en otros lados"

Sobre su homónimo en el otro banquillo, Arbeloa, afirmó que "coger un equipo a mitad de temporada es complicado, aunque sean jugadores tan buenos como son. El Espanyol y el Madrid son equipos con historia, a diferente nivel, pero que te exigen dar lo mejor. En el momento que entrenas a este tipo de equipos lo tienes que saber porque en el momento en que las cosas no van bien, estás más expuesto que en otros lados".

El árbitro del partido será Gil Manzano, un colegiado que no ha dejado muchos buenos recuerdos en Cornellà. "La última vez que nos pitó fue en Getafe e hizo un buen arbitraje. Mañana es un día para enfocarnos en nosotros. No tenemos que enfocarnos en otras cosas".

"El Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros"

Una victoria del Espanyol, además, le podría dar la Liga al Barça, algo que al técnico perico no le incumbe: “La verdad que es lo que menos me importa. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Espanyol en este caso”.

"Desde el primer día que llegué, he tenido la sensación de tener el respaldo del vestuario. Incluso Martin Braithwaite el otro día me mandó un audio. En el momento en el que los jugadores no te quieren, no pintas nada aquí. Lo que no te mata te hace más fuerte"

En cuanto al apoyo público del vestuario pese a los resultados, Manolo dijo que "desde el primer día que llegué, he tenido esa sensación. Incluso Martin Braithwaite el otro día me mandó un audio. En el momento en el que los jugadores no te quieren, no pintas nada aquí. Cuando eres superior al rival y no ganas es difícil de llevar, pero lo que no te mata te hace más fuerte".

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Finalmente, ante un Espanyol B en tierra de nadie sin objetivos, Manolo contará con jugadores del filial, como Lluc Castell, Ferran Gómez y Álex Almansa, para que entren en dinámica del primer equipo.