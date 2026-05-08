Manolo da la cara ante la afición y Piqué se mofa: "Honor"

Gerard Piqué está en el punto de mira tras ser suspendido por el Comité de Disciplina de la RFEF con seis partidos por violencia leve a los árbitros y una inhabilitación de dos meses después de los hechos ocurridos en el Andorra-Albacete de la pasada jornada.

El exfutbolista y propietario del Andorra, fiel a su estilo, usó sus redes sociales, donde acostumbra a expresarse sin filtros, para responder a un Iker Casillas que aseguró que "yo volvería a fichar a Xabi Alonso" con un "¿y quién crees que ganó la pelea?" en alusión al grave incidente altercado de Fede Valverde con Tchouaméni que acabó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico y una brecha en la frente.

Un par de horas más tarde, Piqué volvió a ser Piqué y volvió a tirar de ironía para responder a un vídeo publicado por el RCD Espanyol en su cuenta de 'X'. En dicho vídeo, titulado "HONOR" se ve al técnico blanquiazul, Manolo González, y al resto de la plantilla darse un baño de masas con la afición, que se despidió de su equipo antes de que pusiese rumbo a Sevilla.

El exculé, con un historial interminable de frases o gestos hacia la entidad perica, volvió a la carga respondiendo con una sola palabra: "Honor". El espanyolismo, como era de esperar, lo interpretó como una nueva provocación.

El conjunto de Manolo González se juega media vida mañana en el Sánchez-Pizjuán, especialmente después del triunfo hispalense del pasado lunes ante la Real Sociedad. "Llegamos fuertes a pesar de todo. Confianza en que competiremos y ganaremos en Sevilla", garantizó el de Folgoso do Courel en rueda de prensa.

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Apenas dos puntos separa a un equipo de otro y, de ganar mañana los de Luis García Plaza, el Espanyol se metería en un buen lío. Qué mejor escenario que mañana para romper la sequía y lograr la primera victoria de 2026.