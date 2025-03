Manolo: "Competir así ante Madrid, Athletic y Atlético te refuerza moralmente"

Manolo González elogió una y otra vez el trabajo del equipo y, especialmente, la energía de los seis hombres que entraron desde el banquillo. El técnico perico, orgulloso de sumar un punto ante otro rival de la 'zona Champions', valoró como acertadas las decisiones del árbitro.

El entrenador del Espanyol, en rueda de prensa, aseguró que "refuerza mucho moralmente haber competido así contra rivales como Real Madrid, Athletic y Atlético de Madrid". "El equipo no ha sufrido, no ha tenido agobio. Tras el empate no he visto peligrar el resultado", añadió.

Profesionalidad de la plantilla

Manolo destacó el trabajo del equipo: "La plantilla tiene un nivel de profesionalidad tremendo. En la primera vuelta no acababan de arrancar, pero ahora tienen esa energía. Se dejan la piel y esto es lo que nos va a ayudar, el grupo que tenemos. Quieren salvar al equipo, quieren esta camiseta".

También se mostró autocrítico el preparador gallego por el cambio táctico al descanso que no acabó de funcionar: "Hemos metido dos delanteros para presionar más altos y más agresivos, pero nos han superado. Estoy un poco jodido porque el cambio de Pol Lozano ha sido táctico, no porque estuviese mal, pero no nos ha servido".

Luego, Manolo sí acertó con el resto de sustituciones: "En la primera parte nos ha faltado esa energía que nos ha dado los cambios en la segunda. La entrada de Edu Expósito y Antoniu nos ha hecho empatar el partido".

Aciertos del árbitro

Preguntado por las decisiones del colegiado, Manolo resaltó el acierto de Alberola Rojas, pero criticó el uso del VAR en general: "Cuando vemos una decisión del VAR empezamos todos a temblar. Estamos perdiendo la esencia del fútbol".

"El gol de ellos es claro, un choque normal de Sorloth y nos dormimos en el rechace. Y el penalti es bastante claro, le impide a Cabrera llegar al balón. Ha sido un día bastante normal, como el día del Mallorca no he visto ninguno más", valoró Manolo.