"Manolo es capaz de cambiar partidos con un retoque”

Es 12 de marzo y Manolo González tiene un motivo para celebrar. A pesar del complicado momento que atraviesa su Espanyol en este 2026, se cumplen dos años desde que firmara como entrenador del primer equipo y, en la adversidad, el vaso también puede verse medio lleno: su proyecto llega al tercer año en la séptima plaza de Primera.

En SPORT repasaremos estos dos años de trayectoria perica con un reportaje que se publicará este mediodía. No ha sido un camino fácil para el entrenador gallego, al que le ha tocado pelear desde el barro para llegar hasta un equipo histórico de LaLiga. Al respecto hablamos también con Chema Moreno, exfutbolista suyo en el Badalona y la Peña Deportiva.

Chema Moreno (derecha), futbolista de la UE Vic / UE VIC

Coincidiste con Manolo en dos etapas. ¿Cómo es como entrenador?

Manolo es un entrenador muy exigente que cuando está entrenando aprieta mucho al jugador para sacar su mayor rendimiento. Pero sabe cuando toca aflojar y soltar una broma al jugador.

Llegó a la élite desde el barro. ¿Cómo es su gestión de vestuario?

Lo que se ve de Manolo ahora en Primera ya lo era en segunda B/RFEF. Le ha costado mucho llegar y no es nada fácil conseguir lo que él ha conseguido sin que nadie nunca le regale nada.

¿En qué aspectos crees que se destaca?

Manolo es un gran entrenador en muchos aspectos, para mí uno de los más destacados es el aspecto táctico, donde él controla muchas situaciones del juego y es capaz de cambiarte un partido con un retoque táctico en medio del juego. Le gusta tener plantillas de dos jugadores por puesto para generar competencia y que nadie se relaje. Sabe muy bien lo que hace y cómo sacarle el mayor rendimiento al jugador.

¿Cómo valoras que haya llegado a Primera?

Lo que le ha pasado a Manolo te dice el nivel alto de entrenadores que hay en categorías más bajas. El porcentaje de llegar a la élite es bajo por la cantidad de gente que hay preparada para intentar llegar. A Manolo le llegó su oportunidad, estuvo preparado y lo aprovechó. Nadie le regaló nada. Hay que recordar que es con él con quien el Espanyol asciende a Primera y eso no es fácil.

¿Qué dirías que le define mejor?

Manolo es un entrenador muy profesional que se desvive por su profesión y por la gente que tiene a su lado. Lo que dice en ruedas de prensa es verdad, él siente al Espanyol. Es una persona humilde y trabajadora y representa muy bien los valores del club.