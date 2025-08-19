'La Manoleta' despierta pasiones: sin frenos y con ilusión por las nubes

La unión entre afición y plantilla propició un triunfo estimulante en Cornellà. El debut liguero no pudo ser mejor: ambiente de gala desde la previa, con un J.J. Watt que ya es ídolo entre los pericos, y tres puntos muy valiosos ante el decepcionante -pero faraónico- Atlético de Madrid de Diego Simeone. Marcaron el nuevo fichaje, Miguel Rubio, y un Pere Milla que firmó uno de los goles más bonitos de su carrera. Y encima, remontando, demostrando que en el Espanyol nadie se rinde hasta que el árbitro decreta el final.

Durante el curso pasado, hubo dudas con Manolo González. El artífice del ascenso consiguió una permanencia sufrida, aunque durante un tramo se llegó a soñar con Europa, expectativas que él mismo rebajó. Ya lo dice el refrán: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Manolo, en el mundo del fútbol, acumula mucha mili.

Manolo González, victorioso con el Espanyol / Espanyol

Con una plantilla limitada y sostenida por Joan García, logró el objetivo. El susto del descenso no pasó a mayores. Supo esquivar la incertidumbre y demostrar que sabe surfear entre la euforia y la tensión. Y esta campaña, pese a que arrancó con dudas, ya se ha ganado que todo el mundo esté a muerte con él.

Más acertado que Simeone

Con más o menos talento sobre el césped, Manolo ha inculcado un intangible valiosísimo en su vestuario: el trabajo no se negocia. Así se impuso al Atleti, con esfuerzo, sudor, fe e ímpetu. Es cierto que Simeone le allanó el camino con cambios extraños: con 0-1 quitó a Baena y Almada, y con 1-1 sentó a Julián Álvarez. La cara del ex del City tras el 2-1 de Pere Milla en el 84' reflejaba lo que muchos rojiblancos pensaban en sus casas.

Simeone, en el partido ante el Espanyol / X

En cambio, las imágenes de 'Movistar+' durante el parón de hidratación emocionaron a muchos pericos. “Hemos remado como cabrones. Hay que correr a por el balón como si nos fuera la vida”, arengaba Manolo a los suyos. Él es el primero en ser consciente de la realidad de su Espanyol: muchos puntos llegarán por eso, por correr como si no hubiera un mañana, por tirarse al suelo con más hambre que el rival.

Dudar de Manolo González ahora mismo es un acto de irresponsabilidad hacia su trabajo y el de sus jugadores. Tan importante es conocer las virtudes propias como las debilidades. Y el técnico gallego sabe perfectamente cómo gestionar cada partido. 'La Manoleta' no podía arrancar mejor: va sin frenos, con la ilusión disparada… pero siempre con los pies en el suelo. "Como saquemos pecho, nos va a salir chepa", declaró en la rueda de prensa posterior al choque.