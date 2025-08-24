'La Manoleta' se cala en Anoeta

El Espanyol vivió dos partidos en Anoeta. El primero, de 60 minutos, fue una exhibición perica en la que se constató que la cabeza de Pere Milla vale su peso en oro, que Roberto Fernández será indispensable en este equipo y en la que Tyrhys Dolan levantó varias veces de la butaca a los presentes con su calidad. Sin embargo, el segundo, de 30 minutos, borró la sonrisa de un Manolo González que se veía con el pleno de triunfos en el bolsillo. Marko Dmitrovic tuvo que sacar sus mejores manos para evitar la derrota.

Los más incrédulos dudaban de las posibilidades del Espanyol en Anoeta. No les bastó la remontada que firmaron en Cornellà ante el faraónico Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone para creer. A ellos les pesaba más otro dato: la campaña pasada el cuadro perico sumó 12 de 57 puntos a domicilio. Pero el conjunto de Manolo González demostró que van a pelear todos los balones como si les fuera la vida en ello y que, con actitud, pueden lograrlo todo.

Pere Milla sigue de cita con el gol y Dolan ilusiona

Diez minutos tardaron en silenciar Anoeta. Pere Milla se está haciendo un hueco en esta Liga a base de cabezazos. Después de superar a Oblak con la testa en el debut liguero, repitió ante Remiro, esta vez de plancha, para hacer bueno un centro a media altura de Roberto Fernández. No era nada fácil el remate del '11' perico, que pudo culminar a la perfección la jugada nacida de las botas de un Dolan que la Real no pudo parar ni con falta.

Pere Milla firmó el 0-1 ante la Real Sociedad / EFE

Lejos de generar peligro, el conjunto de Sergio Francisco vio cómo el cuadro perico les hacía un roto en transición. Con Dolan como director de orquesta, las carreras de Javi Puado, Roberto y Milla hacían intuir antes un 0-2 que el empate. Y la intuición no suele fallar.

En el añadido del primer tiempo, Jon Martínez cometió el error de dejar botar el balón dentro del área, Roberto le ganó la posición y sacó un penalti de oro para los suyos. Puado, que falló en primera instancia, no falló en el segundo intento después de que Aramburu entrase dentro del área antes de que lanzase la pena máxima.

El resbalón de El Hilali truncó los planes

El plan en el segundo acto era exactamente el mismo: mantener la solidez, morir en cada duelo y aprovechar los espacios para liquidar el choque. Pero alcanzada la hora de partido, un resbalón de Omar El Hilali metió al equipo txuri-urdin en el partido. Ander Barrenetxea recogió el balón y, sin oposición, no erró ante Dmitrovic. El tanto desconcertó al Espanyol, que encajó el 2-2 en el 69', obra de Orri Óskarsson. Y desde entonces, los catalanes se encomendaron al meta serbio para regresar a casa con un punto, que tuvo muchísimo trabajo.

Barrenetxea y Óskarsson evitaron la victoria perica en Anoeta / EFE

Un punto para el Espanyol que sabe a poco por el 0-2 del primer tiempo, pero que tiene que servir para demostrar que este equipo tiene más posibilidades que el de la temporada anterior. 'La Manoleta' se caló en Anoeta al final de la cuesta, pero sigue siendo un vehículo más que fiable. Sus puertas siguen abiertas para el que quiera subirse.